Samsung Galaxy A56 tijdelijk goedkoper dan ooit

De Samsung Galaxy A56 is één van de populairste Android-telefoons van dit moment en nu voor maar 49 euro te scoren. Hier haal je de beste deal in huis.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A56 voor maar 49 euro

Samsung lanceerde de Galaxy A56 in maart met een adviesprijs van 479 euro. Inmiddels is de midrange-smartphone flink in prijs gedaald, maar bij Mobiel.nl kun je ‘m nu wel voor weinig in huis halen. In combinatie met een Vodafone-abonnement betaal je maar 49 euro voor de telefoon. Je hebt dan ook geen BKR-registratie, omdat er geen toestelkosten in je bundel zitten.

Kies je een Vodafone-abonnement met unlimited data, dan ben je nog geen 50 euro voor het toestel zelf kwijt. Je kan dan ook onbeperkt bellen en sms’en. Het gaat verder om een tweejarig abonnement met 5G-internet en hoge internetsnelheden van 1000 Mbps.

Wil je geen abonnement met unlimited data? Ook dan kun je besparen. Bij een bundel met 30GB data betaal je 96 euro aan toestelkosten voor de Samsung A56, en bij een abonnement met 15GB data is dit 151 euro. De maandelijkse abonnementskosten zijn dan logischerwijs ook lager.

→ Liever een andere provider? Hier hebben we de beste aanbiedingen op een rijtje gezet

Dit is de Samsung Galaxy A56

De Samsung Galaxy A56 is een behoorlijk complete smartphone met een aantrekkelijk prijskaartje. Het toestel heeft een fraai 6,7 inch-amoled-scherm, met een hoge resolutie én ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor moeten beelden lekker helder, kleurrijk en vloeiend ogen.

Onder de motorkap zit een Exynos 1580-processor, die voor prima prestaties zorgt. Een racemonster is de chip niet, maar je draait probleemloos alle apps die je gebruikt. Ook aanwezig is 8GB aan werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000 mAh-accu.

De batterij gaat met gemak de hele dag mee en laadt op met maximaal 45 watt. Dit betekent dat de accu na een halfuur laden weer voor 65 procent vol zit. Foto’s maak je met de 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. Selfies schiet de A56 met de 12 megapixel-frontcamera.

Verder profiteer je van het goede updatebeleid van Samsung. De Galaxy A56, die uit de doos op Android 15 draait, krijgt zes jaar lang de nieuwste updates en beveiligingspatches. Zo loop je de komende jaren geen nieuwe features mis.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk de actuele deals van de A56 in de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker van Android Planet vind je altijd de beste prijzen voor de Samsung Galaxy A56 en alle andere smartphones. Zo kun je de A56 nu los kopen voor € 290,99, maar natuurlijk ook combineren met een abonnement. Via de knoppen hieronder check je alle deals.