Deze Samsung-deal is perfect als je geen enorme databundel nodig hebt

Heb jij niet veel data nodig en wil je een telefoon die gewoon goed werkt én lang meegaat? Dan hebben we nu de perfecte aanbieding voor je gevonden.
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Samsung A57 helft goedkoper én bundel voor lage prijs
Zoek jij een telefoon die een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding heeft en niet te duur is? Dan is de Samsung Galaxy A57 een goede keuze. Dit is één van de populairste telefoons van dit moment vanwege de hoge prijskwaliteit-verhouding. Voor een los toestel betaal je nu een relatief lage prijs van € 317,- bij Phonemarket.nl.
Als je ook een databundel bij de A57 nodig hebt, zit je hier goed. Gebruik je niet veel internet, maar wil je wél online zijn? Dan is 10GB voor jou waarschijnlijk meer dan voldoende. De beste keuze is nu om voor Hollandsnieuwe via Belsimpel te gaan. Nu betaal je slechts 164 euro voor het toestel, wat bijna de helft goedkoper is dan een losse A57.
De bundel zelf is ook niet duur. Momenteel betaal je het eerste jaar slechts 4,50 euro per maand voor alle Hollandsnieuwe-abonnementen. Gemiddeld ben je daardoor slechts 6,25 euro per maand kwijt in plaats van de normale prijs van 8 euro.
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Gratis JBL Flip 7-speaker bij de Samsung A57
Tijdelijk ontvang je op verschillende plekken ook een JBL Flip 7-speaker cadeau bij verschillende aanbieders. Hiervoor moet je bij één van de providers zijn, zoals KPN, Odido, Vodafone, Ben, Simyo of Hollandsnieuwe. Alleen bij Ben loont dit eigenlijk, want dit is de enige provider waar je onder de prijs voor een los toestel komt: 288 euro.
Daarnaast krijg je hem er ook bij als je via Mobiel.nl de A57 bestelt. Zou je hier echter voor Hollandsnieuwe kiezen met 10GB, dan ben je meer geld kwijt dan wanneer je de telefoon los zou bestellen: 360 euro. Kies je hier voor één van de grote bundels, dan levert het je wel veel voordeel op. De A57 heeft in combinatie met een onbeperkt internetabonnement van Odido bijvoorbeeld slechts 79 euro, maar heeft hoge abonnementskosten.
Bekijk de A57 bij Ben: voor 288 euro en gratis JBL-speaker
Bekijk de A57 met gratis JBL-speaker bij Mobiel.nl
Bekijk de A57 bij KPN: met gratis JBL-speaker
Bekijk de A57 bij Vodafone: met gratis JBL-speaker
Bekijk de A57 bij Odido: met gratis JBL-speaker
Bekijk de A57 bij Simyo: met gratis JBL-speaker
Bekijk de A57 bij Hollandsnieuwe: met gratis JBL-speaker
Een andere bundel nodig? Dan kan je dit het beste doen
Heb je aan 10GB ook te veel of juist te weinig? Hollandsnieuwe via Belsimpel is nu voor vrijwel alle databundels de beste keuze. We laten je hieronder zien wat de prijzen zijn.
|Data
|Gem. € p/m
|Toestelprijs
|5GB
|€5,75 p/m
|€168,-
|10GB
|€6,25 p/m
|€164,-
|20GB
|€6,75 p/m
|€158,-
|30GB
|€7,25 p/m
|€144,-
|40GB
|€8,25 p/m
|€144,-
Ben je op zoek naar een onbeperkt internetabonnement, zodat je niet meer je bundel in de gaten hoeft te houden? Dan kan je het beste kiezen voor Vodafone. Nu krijg je altijd een hoge internetsnelheid van 1Gbit/s voor 25 euro per maand én voor de A57 betaal je slechts 72 euro.
Dit is waarom jij de Samsung A57 wil
De Samsung Galaxy A57 is een aantrekkelijke keuze voor wie een betaalbare smartphone zoekt zonder in te leveren op kwaliteit. Het toestel beschikt over een groot 6,7-inch scherm en voelt dankzij het slanke, lichte ontwerp prettig in de hand. De 5000 mAh-accu zorgt ervoor dat je bij gemiddeld gebruik moeiteloos één tot twee dagen vooruit kunt.
Op cameragebied biedt de A57 een veelzijdige setup. Hoewel een telelens ontbreekt en inzoomen zonder kwaliteitsverlies dus niet mogelijk is, kun je wel brede foto’s maken met de groothoeklens. De 50 megapixel-hoofdcamera levert scherpe beelden en voor close-ups is er een macrolens beschikbaar.
Foto’s bewerk je achteraf eenvoudig met Galaxy AI, waarmee je bijvoorbeeld ongewenste objecten verwijdert of verplaatst. Onder de motorkap draait de smartphone op een Samsung-chip die zorgt voor vlotte en soepele prestaties. Bovendien garandeert Samsung zes jaar aan updates, wat de Galaxy A57 een toekomstbestendige keuze maakt.
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