Deze Samsung-telefoons zijn nu al fors goedkoper: de beste Black Friday-acties

Voor wie nog op zoek is naar een nieuwe telefoon, is Black Friday het perfecte moment. Er zijn weer genoeg acties te vinden voor Samsung-smartphones. We zetten de beste aanbiedingen voor je op een rijtje.

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Deze Samsung-smartphones zijn nu fors goedkoper tijdens de vroege Black Friday-acties

Black Friday zelf vindt eigenlijk pas over twee weken plaats, maar bijna alle webwinkels zijn nu al begonnen met het inzetten van de acties. Want ja, als de een begint, kan de ander natuurlijk niet achterblijven. Dit komt voor ons goed uit, want zo hebben wij al de beste Samsung-aanbiedingen kunnen vinden en er zit altijd wel een geschikte optie bij.

Deze Samsung-smartphones zijn nu fors goedkoper tijdens de vroege Black Friday-acties.

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Rond de 200 euro: Samsung Galaxy A18

De Galaxy A18 is de nieuwste budgettelefoon van Samsung. Hij bewijst dat een scherp prijskaartje niet betekent dat je op alles hoeft in te leveren. Zo kijk je op een helder 6,7 inch-amoled-scherm dat we normaal gesproken vooral in duurdere smartphones zien. De Exynos 1610-chip en 4GB werkgeheugen zijn niet gemaakt voor het spelen van zware games, maar voor WhatsApp en dagelijkse apps werkt het toestel prima. Houd er wel rekening mee dat deze uitvoering alleen 4G-internet ondersteunt.

Op de achterkant vind je drie lenzen: een 50 megapixel-hoofdcamera, een 5 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-macrocamera. Verder springt vooral het updatebeleid in het oog; Samsung voorziet het toestel zes jaar lang van nieuwe Android-versies en beveiligingsupdates. Je kunt er dus nog jarenlang veilig mee vooruit.

De betaalbare Samsung Galaxy A18 kwam op de markt met een adviesprijs van 269 euro, maar als los toestel ben je momenteel het voordeligst uit bij Belsimpel voor € 199,- . Wil je minder kwijt zijn voor het toestel zonder direct vast te zitten aan hoge maandlasten, dan kun je de Galaxy A18 het beste combineren met een kleine databundel van 10GB. De scherpste prijs vind je op dit moment bij Belsimpel met een Simyo-abonnement: daar betaal je 132 euro voor het toestel. Dat scheelt je ruim 63 euro vergeleken met los kopen.

Rond de 350 euro: Samsung Galaxy A57

De Samsung Galaxy A57 is een van de populairste smartphones in het middensegment en biedt een erg sterke prijs-kwaliteitverhouding. Je krijgt een vloeiend 6,7 inch-amoled-scherm dat ook in de felle zon goed afleesbaar blijft, gecombineerd met een vlotte Exynos 1680-chip en 8GB werkgeheugen. Daarnaast ondersteunt het toestel handige Galaxy AI-functies en krijg je maar liefst zes jaar lang Android- en beveiligingsupdates.

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Op de achterkant zitten een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens en een 5 megapixel-macrocamera. Die eerste twee maken prima foto’s, al voegt de macrocamera in de praktijk weinig toe. Houd er ook rekening mee dat je het opslaggeheugen niet kunt uitbreiden met een geheugenkaartje, dus kies bij aanschaf direct genoeg opslagruimte.

De Samsung Galaxy A57 kwam op de markt met een adviesprijs van 479 euro en is momenteel als los toestel het het goedkoopst uit bij Belsimpel voor € 348,-. In combinatie met een abonnement bespaar je echter een stuk meer op de toestelprijs. Bij Mobiel.nl met een Odido-abonnement haal je het toestel bijvoorbeeld in huis vanaf 107 euro, wat ruim 242 euro scheelt met de losse winkelprijs. Gebruik je minder data, dan is er ook een voordelige optie met een kleinere bundel van 7,5GB bij Ben.

Rond de 660 euro: Samsung Galaxy S26

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Heb je liever een compacte smartphone die makkelijk met één hand te bedienen is, dan is de Samsung Galaxy S26 een goede keuze. Dit toestel heeft een helder 6,2 inch-amoled-scherm, draait op een razendsnelle processor met 12GB werkgeheugen en biedt toegang tot alle nieuwe Galaxy AI-functies. Bovendien zit je met maar liefst zeven jaar aan Android- en beveiligingsupdates voorlopig helemaal goed.

Op de achterkant vind je drie veelzijdige lenzen: een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens waarmee je tot drie keer optisch inzoomt. Wel moet je door het handzame formaat genoegen nemen met een kleinere batterij die ook iets trager oplaadt dan bij de grotere modellen. Zoek je een telefoon die met gemak twee dagen meegaat op één lading, dan kun je beter naar een groter model uitkijken.

De Samsung Galaxy S26 kwam op de markt met een adviesprijs van 999 euro en is als los toestel inmiddelsgedaald naar € 697,13 bij bol.com plaza. Door de S26 te combineren met een abonnement bespaar je flink op de toestelprijs. De laagste prijs vind je op dit moment bij Belsimpel met een Odido-abonnement: daar haal je het toestel in huis vanaf 360 euro, een besparing van ruim 299 euro. Heb je minder data nodig, dan kun je ook uitwijken naar een bundel van 40GB bij Hollandsnieuwe.

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Het beste van het beste: Samsung Galaxy S26 Ultra

Wil je het beste dat Samsung momenteel te bieden heeft, dan kom je uit bij de Galaxy S26 Ultra. Dit toestel heeft een groot 6,9 inch-scherm met een ingebouwde S Pen waarmee je snel aantekeningen maakt of foto’s bewerkt. Daarnaast beschikt de telefoon over de snelste chip, een grote accu en zeven jaar aan software-updates. Wel is het toestel door zijn formaat en gewicht minder prettig om met één hand te bedienen.

Ook op cameragebied pakt Samsung uit met een 200 megapixel-hoofdcamera, een 50 megapixel-groothoeklens en twee telelenzen waarmee je tot drie en vijf keer optisch inzoomt. De Galaxy S26 Ultra had bij lancering een adviesprijs van 1449 euro, maar als los toestel is de prijs inmiddels gezakt naar € 959,90 bij Amazon.

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In combinatie met een groot abonnement kun je nog enkele honderden euro’s extra op de toestelprijs besparen. Bij Belsimpel met een Odido-abonnement betaal je namelijk 671 euro voor het toestel, wat 264 euro scheelt met de losse prijs. Let wel op: kies je voor een kleinere bundel van 10GB bij Hollandsnieuwe, dan betaal je 955 euro voor het toestel en ben je dus zelfs iets duurder uit dan wanneer je hem los koopt.

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