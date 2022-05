Tot 15% korting op de Samsung S22, The Frame en Smart Monitor M8 met #YouMake (ADV)

Tijdens de #YouMake-actie van Samsung krijg je tot wel 15 procent korting als je meerdere producten aanschaft. En die kun je ook nog eens personaliseren! We vertellen je alles over deze aanbieding.

Profiteer van hoge kortingen met #YouMake

Wil jij het design van je gadgets graag op elkaar afstemmen? Dat is nu mogelijk dankzij #YouMake van Samsung. Je kunt het ontwerp van diverse mobiele en huishoudelijke apparaten namelijk personaliseren voor een heel eigen stijl. Zo zijn de Galaxy S22, Galaxy Watch4 en Smart Monitor M8 exclusief bij Samsung zelf verkrijgbaar in kleuren die je nergens anders vindt.

Dat is bijvoorbeeld goed nieuws voor alle mensen die anno 2022 veel thuiswerken. Het kan immers lastig zijn om je werkplek aan te laten sluiten bij de rest van je huis. Dankzij #YouMake van Samsung wordt dat plots een stuk eenvoudiger.

Om je een eindje op weg te helpen heeft Samsung nu bovendien een toffe aanbieding: als je twee producten uit het #YouMake-assortiment aanschaft, ontvang je tijdelijk 10 procent korting op de totaalprijs. Wanneer je drie producten koopt, is dat zelfs 15 procent!

Zo werkt #YouMake

Samsung biedt met #YouMake inspiratie aan voor verschillende bundels van apparaten die goed bij elk passen. Bovendien krijg je korting als je meerdere producten tegelijk koopt. Denk aan een bundel die voor de ultieme entertainment-beleving zorgt of eentje met designproducten die jouw interieur naar een hoger plan tillen.

De thuiswerkbundel bestaat uit een Samsung Galaxy S22, de Smart Monitor M8 en een The Frame QLED-televisie. Daarmee wordt werken op afstand een eitje. De Galaxy S22 houdt je verbonden met de wereld en als je hem aansluit op de M8 heb je direct een volwaardige desktop waarop je kunt multitasken. Je hebt dus geen pc meer nodig! Is het tijd om te vergaderen? Neem deel via het grote scherm van The Frame, zodat je je collega’s goed kunt zien.

Samsung Galaxy S22-serie

De Samsung Galaxy S22-serie bestaat uit drie high-end smartphones die allemaal hun unieke eigenschappen hebben. De normale S22 is met zijn 6,1 inch-oled-scherm een compacte krachtpatser. Dankzij de vernieuwde 50 megapixel-camera maak je zelfs in het donker de mooiste foto’s. Toch liever een maatje groter? Op het 6,6 inch-display van de Galaxy S22 Plus zien je favoriete series er beter uit dan ooit.

De Samsung Galaxy S22 Ultra is een echt werkpaard. Dankzij het enorme 6,8 inch-scherm hou je een goed overzicht op bijvoorbeeld je mail en met de meegeleverde S Pen maak je gemakkelijk aantekeningen.

Alle S22-modellen zijn bij Samsung verkrijgbaar in exclusieve kleuren die passen bij je andere apparatuur en gadgets. Vanaf 16 mei heeft Samsung bovendien een toffe actie: tijdelijk krijg je Galaxy Buds Pro-oordopjes ter waarde van 229 euro cadeau bij aanschaf van een smartphone uit deze serie!

Smart Monitor M8

De Smart Monitor M8 is niet zomaar een 32 inch 4k-beeldscherm. Apps als Netflix en YouTube zijn namelijk ingebouwd. Je hoeft de M8 alleen maar met wifi te verbinden en je kunt direct genieten van je favoriete video’s. Heb je ook een Galaxy S22? Dankzij Samsung DeX tover je je smartphone om in een heuse desktopcomputer. Samen met de M8 beschik je dus over een volwaardige pc.

De meegeleverde SlimFit-camera zorgt voor kraakheldere videogesprekken, wat handig is als je vaak online vergadert. Omdat je deze webcam los kunt koppelen, hoef je je bovendien geen zorgen te maken over je privacy.

Met ondersteuning voor diverse spraakassistenten en Apple AirPlay wordt de M8 hét middelpunt van jouw digitale leven. De monitor is verkrijgbaar in meerdere prachtige kleuren en gaat dus naadloos op in je interieur.

The Frame QLED-tv

Grote televisies zijn natuurlijk leuk, maar als ze uitstaan heb je wel een lelijke zwarte rechthoek aan de muur. Dat lost Samsung op met The Frame. Deze tv is ontworpen als een minimalistische schilderijlijst, waarop je overdag prachtige kunstwerken weer kunt geven die bij jouw woonkamer passen. Dankzij het matte scherm lijkt het alsof je door een museum loopt. Als je de kamer verlaat, schakelt de televisie zichzelf automatisch uit om energie te besparen.

Je kiest uit maar liefst 1600 beroemde kunstwerken. Uiteraard kun je ook eigen foto’s weergeven op The Frame. Tijdelijk krijg je bij aanschaf van deze televisie bovendien een verwisselbare lijst naar keuze cadeau ter waarde van 149 euro. Zo maak je hem nóg persoonlijker.

Profiteer nu

Weet jij al welke #YouMake-producten van Samsung je in huis wil halen? Als gezegd krijg je 10 procent korting wanneer je twee geselecteerde apparaten koopt. Als je er drie bestelt, zoals de Galaxy S22, Smart Monitor M8 en The Frame, bespaar je zelfs 15 procent op het totaalbedrag!