Black Friday 2022 bij Samsung al gestart: de top 5 beste smartphone-aanbiedingen (ADV)

Op 25 november is het Black Friday, maar bij Samsung vliegen de aanbiedingen je nu al om de oren! In dit artikel zetten we de vijf beste smartphonedeals op een rij.

De beste Black Friday 2022-aanbiedingen van Samsung

Tijdens Black Friday profiteer je van de beste aanbiedingen van het jaar. Maar bij Samsung hoef je niet langer te wachten, want alle deals zijn nu al te bestellen! In dit artikel lopen we de tofste smartphone-aanbiedingen met je langs. Ze zijn geldig tot en met 28 november, maar wacht niet te lang, want op is natuurlijk echt op.

Samsung Galaxy S21 FE

Wil je een supersnelle smartphone voor een zachte prijs? Dan is de Samsung Galaxy S21 FE jouw nieuwe toestel. Hij draait op een rappe Snapdragon 888-processor, waarmee je de zwaarste games moeiteloos kunt spelen. Die zien er op het 6,4 inch-oled-scherm bovendien prachtig uit. En dankzij de hoge verversingssnelheid van 120Hz voelt dit toestel erg soepel aan.

Ook voor fotografen is de S21 FE zeer geschikt. Naast de gewone 12 megapixel-camera heb je een telelens van 8 megapixel om mee in te zoomen. En met de 12 megapixel-groothoeklens zet je je hele vriendengroep in één keer op beeld. Je schiet dus in elke situatie een fraaie foto.

Tijdens de Black Friday-periode is het extra aantrekkelijk om dit toestel te kopen. Tot en met 28 november krijg je namelijk 250 euro voordeel op de Samsung Galaxy S21 FE!

Samsung Galaxy Z Fold4

Waarom zou je kiezen tussen een smartphone en een tablet als je ze allebei in één apparaat kunt krijgen? De Samsung Galaxy Z Fold4 lijkt op het eerste gezicht een normale telefoon. Als je het toestel openvouwt, geniet je echter van een enorm 7,6 inch-scherm waarop je uitstekend kunt multitasken. Ook je favoriete series en games zien er op dit formaat indrukwekkend uit.

De Z Fold4 draait op een Snapdragon 8 Gen 1+ chip, die zowel razendsnel als erg zuinig is. Daardoor gaat de batterij de hele dag mee. En omdat je dezelfde camera’s krijgt als op de Galaxy S22 schiet je prachtige foto’s.

Zie jij jezelf al met deze hippe vouwtelefoon rondlopen? Tot en met 4 december krijg je 150 euro voordeel op de Samsung Galaxy Z Fold4!

Samsung Galaxy Z Flip4

De Samsung Galaxy Z Flip4 is erg geschikt voor mensen die wel een groot scherm, maar geen grote telefoon willen. Met zijn compacte behuizing past hij makkelijk in je zak. Eenmaal opengeklapt geniet je van een 6,7 inch-oled-scherm met prachtige kleuren en een hoog contrast. Omdat het toestel een veel grotere accu heeft dan zijn voorganger hou je dat bovendien extra lang vol.

Aan de buitenkant zit trouwens een tweede schermpje waarop je je notificaties en de tijd af kunt lezen. Door het buigbare scherm van deze klaptelefoon zet je hem ook gemakkelijk voor je neer op tafel. Zo creëer je de perfecte vlogtelefoon zonder dat je een statief nodig hebt.

Tot en met 4 december krijg je tijdens de Black Friday-periode 100 euro voordeel bij de aanschaf van een Samsung Galaxy Z Flip4!

Samsung Galaxy A53

Met de Samsung Galaxy A53 haal je een echte allrounder in huis. Hij heeft een 6,5 inch oled-scherm dat er dankzij de hoge verversingssnelheid erg soepel uitziet. Door de rappe processor wissel je eenvoudig tussen apps en speel je de meeste spellen zonder haperingen.

De 64 megapixel-hoofdcamera levert gedetailleerde foto’s op. Dankzij de optische beeldstabilisatie schiet je zelfs in het donker nog scherpe plaatjes. Je beschikt verder over een groothoeklens waarmee je grote gebouwen moeiteloos op de kiek zet.

Ook voor zware gebruikers is de Samsung A53 erg geschikt. De grote accu van 5000 mAh gaat bij gemiddeld gebruik namelijk tot wel twee dagen mee. Tot en met 28 november geniet je bovendien van 40 euro voordeel op dit fraaie toestel.

Samsung Galaxy A33

Heb je een iets kleiner budget? Dan koop je met de Samsung Galaxy A33 toch een heel complete smartphone. De processor is rap genoeg voor alle dagelijkse taken en het spelen van simpelere games als Candy Crush. Ook dit toestel beschikt over een batterij van 5000 mAh, zodat je gedurende de dag niet zonder stroom komt te zitten.

De Galaxy A33 biedt verder toegang tot het 5G-netwerk, zodat je geniet van een stabiele en snelle verbinding. Met vier camera’s op de achterzijde kun je je creativiteit de vrije loop geven. Bovendien voorziet Samsung de A33, net als zijn andere smartphones, minimaal vijf jaar lang van beveiligingsupdates.

Je krijgt dus veel waar voor je geld. Helemaal tijdens Black Friday, want tot en met 28 november ontvang je 40 euro voordeel op de Galaxy A33.

Naast bovenstaande aanbiedingen krijg je ook voordeel op veel andere toestellen. Denk aan de Samsung Galaxy S22, Galaxy A13 en Galaxy A23. Wil je extra zekerheid? Je ontvangt tot en met 28 november 50 procent voordeel op de Samsung Care+ verzekering. Daarmee dek je reparaties als gevolg van een ongelukje af.

Nog meer Black Friday-voordeel bij Samsung

Niet alleen smartphones zijn bij Samsung extra laag geprijsd tijdens de Black Friday-periode. Je krijgt bijvoorbeeld ook tot wel 1200 euro upgradevoordeel bij de aanschaf van een televisie met bijpassende soundbar.

Als je The Frame koopt, een tv waarop je kunstwerken als een schilderij kunt weergeven, ontvang je gratis een bijpassende lijst. Ga je liever voor een projector? Je krijgt tot en met 28 november 100 euro korting op The Freestyle. Deze beamer kun je door zijn compacte formaat overal mee naartoe nemen!

Daarnaast geniet je van een wel heel bijzondere actie. Als je bij Samsung drie deelnemende producten tegelijk koopt, krijg je 10 procent korting op de totaalprijs. Bij twee artikelen is dat 5 procent.