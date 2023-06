Samsung-cashback: bespaar tot 200 euro op Galaxy S23 en meer

Ben jij in de markt voor een nieuwe smartphone? Check dan de cashbackactie van Samsung. Zo krijg je tot honderden euro’s terug op de toestellen van de fabrikant. Wij zetten de deals voor je op een rijtje.

Samsung cashback: dit moet je weten

Voor kopers van een nieuwe Samsung-smartphone heeft de fabrikant een verrassing in petto. Je krijgt bij aankoop van een S23-model, S22 of Z Flip of Fold 4 namelijk een deel van je geld terug, mits je deze aanschaft in de periode tot en met 2 juli 2023.

Let er goed op dat je de aankoop van je nieuwe smartphone wel moet registreren bij Samsung om de cashback te ontvangen. Dit kan per toestel op de desbetreffende registratiepagina tot en met 4 september 2023. De smartphones moeten ook bij Samsung of Nederlandse andere partijen zijn aangeschaft en beschikken over een Nederlands IMEI-nummer. Vraag dit daarom voor de zekerheid na bij de aanbieder.

Tot 200 euro cashback op de Samsung Galaxy S23-serie

De Samsung Galaxy S23-serie werd begin 2023 geïntroduceerd en bestaat uit drie toestellen, namelijk de Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra. De smartphones zijn voorzien van de snelste chip van het moment. Daardoor zijn ze krachtig en gaat de batterij een lange tijd mee. De Ultra is het grootst en heeft een uitneembare S Pen.

Ook de camera’s op deze toestellen zijn indrukwekkend. Zo heeft het Ultra-model een 200 megapixel-hoofdcamera die beelden haarscherp vastlegt en is er een optische zoomlens aan boord die tot 10 keer inzoomt. De reguliere S23 en S23 Plus zijn voorzien van drie lenzen, waaronder een 50 megapixel-hoofdcamera.

Koop je een Samsung Galaxy S23, dan krijg je tot 100 euro cashback. Na aankoop van de Galaxy S23 Plus geeft Samsung je 150 euro terug en met de Galaxy S23 Ultra krijg je 200 euro cashback.

Tot 200 euro cashback op de Samsung Galaxy Z Flip en Fold 4

De Samsung Galaxy Z Flip en Z Fold 4 zijn de meest recente opvouwbare smartphones van Samsung. Beide telefoons hebben een scherm dat buigbaar is. Zo is de Flip 4 gemakkelijk dubbel te vouwen als een ‘oude’ klaptelefoon en vouwt de Fold 4 juist open tot een kleine tablet.

Deze smartphones hebben beide twee schermen aan boord, zodat je ze zowel dicht als open kunt gebruiken. Daardoor zijn er een aantal handige extra functies beschikbaar, zoals het maken van selfies met je hoofdcamera of het neerzetten van de smartphone voor een groepsfoto.

Bij aanschaf van een Samsung Galaxy Z Flip 4 ontvang je 150 euro van je aankoopbedrag terug. Voor de Galaxy Z Fold 4 is dat 200 euro.

Ontvang 75 euro cashback op de Samsung Galaxy S22

Hoewel de Samsung Galaxy S22 iets ouder is, is de smartphone nog zeker een aanrader. Het toestel is al flink in prijs gedaald, maar biedt nog steeds prima specificaties. Zo heeft het scherm een ververssnelheid van 120Hz, waardoor hij razendsnel aanvoelt en beschikt ‘ie over drie camera’s met hoge resoluties.

De smartphone is ondertussen al geüpdatet naar de nieuwste versie van Android en zal nog updates ontvangen tot en met 2027. Daarnaast is de Galaxy S22 stof- en waterbestendig, heeft ‘ie een vingerafdrukscanner onder het scherm en laadt hij draadloos op.

Schaf je een Samsung Galaxy S22 aan, dan geeft de fabrikant je 75 euro van het aankoopbedrag terug.

