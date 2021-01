Schaf je tot en met 1 februari een Galaxy S20 of Galaxy Note 20 aan via Samsung zelf, dan kan dat aardig wat korting opleveren. De fabrikant heeft namelijk zes goede deals voor je klaarstaan.

6 interessante Samsung-deals

Samsung heeft tot en met 1 februari een aantal interessante deals. Van een paar tientjes tot een paar honderd euro voordeel: Samsung zet een zestal producten in het zonnetje.

De schijnwerper staat voor een paar dagen op deze zes producten: Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 5G, Samsung Galaxy Watch 46mm en Samsung Galaxy Watch 42mm.

1. Samsung Galaxy A41

De Samsung Galaxy A41 is een goed uitgeruste budgettelefoon. Het toestel maakt onderdeel uit van de A-lijn van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Het is de opvolger van de Galaxy A40 op en beschikt over enkele interessante kenmerken, waaronder een compacte behuizing. Het toestel is door zijn 6,1 inch-scherm makkelijk met één hand te bedienen. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de meeste andere Android-telefoons.

Het meest opvallende is dat het toestel stof- en waterbestendig is. Voor high-end-smartphones van honderden euro’s is het misschien standaard, maar in lagere prijsklasse vind je nog maar weinig waterdichte smartphones.

2. Samsung Galaxy S20 5G

De Samsung Galaxy S20 5G is de opvolger van de Galaxy S10e. Vergeleken met zijn voorganger is de camera verbeterd, heeft het toestel heeft een 120Hz-display. Daarbij is de Galaxy S20 dankzij ondersteuning voor 5G-internet klaar voor de toekomst.

De Galaxy S20 heeft een 6,2 inch amoled-scherm dat de gehele voorkant vult. Een amoled-display zorgt voor felle kleuren, goede kijkhoeken en een hoog contrast. Daarbij is zwart echt zwart en zo geniet je van elke website of film die je bekijkt. De frontcamera is in een klein gaatje in het scherm geplaatst, aan de bovenkant (in het midden) van het display.

3. Samsung Galaxy S20 Ultra

De Samsung Galaxy S20 Ultra is het absolute vlaggenschip van Samsungs Galaxy S20-lijn. Het toestel maakt zijn naam waar en is groter dan zijn voorganger de Samsung Galaxy S10 Plus.

Het enorme 6,9 inch-scherm springt direct in het oog. Door het randloze design bestrijkt dit vrijwel de hele voorkant van het toestel. Er zit alleen een klein gaatje in aan de bovenkant van het scherm, om ruimte te bieden aan de selfiecamera. De ultrasone vingerafdrukscanner, die heel precies werkt, zit in het display ingebouwd.

De grootste verandering in de S20 Ultra ten opzichte van eerdere toestellen is de cameramodule. Deze heeft niet twee of drie lenzen, maar beschikt over vier camera’s. Deze zijn verwerkt in een rechthoekige module op de achterkant van het toestel.

4. Samsung Galaxy Note 20 5G

De Samsung Galaxy Note 20 is één van Samsungs topsmartphones van 2020, en de kleinere en goedkopere variant van de Note 20 Ultra. Anders dan zijn voorgangers en Note 20 Ultra, is de Note 20 niet gemaakt van glas. De smartphone heeft een behuizing van metaal en kunststof.

De Samsung Note 20 5G is uiteraard uitgerust met de bekende S-Pen. Sterker nog, deze styluspen zit in de behuizing van de telefoon en schuift er eenvoudig uit. Met de drukgevoelige pen kun je tekenen, schrijven en acties uitvoeren via gebaren. Het pennetje verbindt automatisch en snel via bluetooth en laadt op als je hem terug stopt in de smartphone.

5. Samsung Galaxy Watch 46mm

De Samsung Galaxy Watch 46mm heeft een rond amoled-scherm en is uitgerust met een siliconen bandje. De slimme horloge maakt verbinding met je smartphone via bluetooth.

Het ronde scherm gebruik je voor alle nodige informatie, maar ook binnenkomende notificaties of het weerbericht. Daarbij kan het slimme accessoire onder andere stappen tellen, afstanden meten en activiteiten herkennen.

6. Samsung Galaxy Watch 42mm

De Samsung Galaxy Watch 42mm is een iets kleiner dan het exemplaar van 46mm. Beide slimme horloges hebben soortgelijke specificaties. Zo heeft de Galaxt Watch 42mm ook een amoled-scherm en een siliconen bandje.

Wederom kun je de smartwatch inzetten als scherm voor notificaties. Of gebruik het horloge als stappenteller tijdens het sporten.