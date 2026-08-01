Alleen dit weekend: Samsung Flip 8 en Fold 8 (Ultra) met 1678 euro korting én gratis Galaxy Watch 7

Samsung presenteerde vorige week de langverwachte opvolgers in de Galaxy Z-serie. Daarin zijn drie toestellen te vinden die je met een goede pre-order actie in huis haalt, maar alleen dit weekend doet Vodafone er nog een schepje bovenop. We vertellen je alles over deze weekenddeal.

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Samsung Galaxy Z Flip 8 en Fold 8 met gratis Galaxy Watch 7

Momenteel is de beste tijd om de Samsung Galaxy Z Flip 8, Fold 8 of Fold 8 Ultra in huis te halen en dit weekend al helemaal. Bij Vodafone scoor je – naast de al geldende actie van tot 250 euro extra inruilwaarde – nóg meer inruilwaarde en een gratis Galaxy Watch 7.

We vertellen je hieronder alles over de nieuwe toestellen en de aanbieding. Let wel op dat de actie er alleen dit weekend, op zaterdag 1 en zondag 2 augustus, is. Wacht dus niet te lang met bestellen.

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Tot 1678 euro korting en gratis Galaxy Watch 7

Alleen dit weekend ontvang je een gratis Galaxy Watch 7 bij bestelling van één van deze drie telefoons bij Vodafone. Bovendien doet de provider een schepje bovenop de extra inruilwaarde. Dit zijn de acties waar je op 1 en 2 augustus van profiteert:

Mega Weekend Deal: 628 euro extra inruilvoordeel bij de Fold 8 Ultra, 507 euro bij de Fold 8 en 337 euro bij de Flip 8;

Gratis Galaxy Watch 7;

250 euro extra inruilvoordeel bij de Fold 8 Ultra en Fold 8, bij de Flip 8 is dit 200 euro (het maakt hierbij niet uit welk toestel je inlevert, je krijgt dit bedrag sowieso);

Tot 500 euro inruilwaarde voor je oude telefoon (dit is bij inlevering van de Galaxy S25 Ultra 1TB);

60 euro korting bij Unlimited Max;

240 euro korting als Ziggo-klant.

Een rekenvoorbeeld

Stel je kiest dit weekend voor de Galaxy Z Fold 8 Ultra en levert de Galaxy S25 Ultra met 1TB-opslag in, dan betaal je normaal gezien bij Vodafone 1848 euro voor dit toestel. Dit is al 351 euro goedkoper dan de adviesprijs.

Voor de S25 Ultra (mits in uitstekende staat) krijg je 500 euro én krijg je 878 euro extra inruilwaarde (250 euro + 628 euro). Daardoor kom je op slechts 500 euro uit. Bovendien krijg je hier dus nog een gratis Galaxy Watch 7 bij.

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Dit zijn de verschillen tussen de toestellen

Ben je op zoek naar een opvouwbare smartphone, dan heb je bij Samsung keuze uit drie verschillende modellen. De Galaxy Z Flip 8 vouw je verticaal dicht, waardoor hij verrassend compact is en gemakkelijk in je broekzak of tas past. Samsung heeft het toestel bovendien dunner en lichter gemaakt dan zijn voorganger en het coverscherm heeft smallere schermranden gekregen. Dankzij nieuwe AI-functies, waaronder Semantic Search, doorzoekt de telefoon apps, meldingen en andere informatie om snel antwoord te geven op je vragen.

Wil je juist een groter scherm, dan zijn de Galaxy Z Fold 8 en Galaxy Z Fold 8 Ultra interessantere keuzes. Beide modellen vouw je open als een boek, waardoor je een tabletachtige ervaring krijgt die ideaal is voor video’s, multitasken en productiviteit. De Galaxy Z Fold 8 heeft ingeklapt een compact 5,5-inch-scherm en uitgeklapt een ruim 7,6-inch-display met een prettige beeldverhouding voor onder meer social media.

De Galaxy Z Fold 8 Ultra is het meest uitgebreide model uit de serie en biedt nog meer ruimte om meerdere apps naast elkaar te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld op de ene helft van het scherm een document bewerken, terwijl je aan de andere kant een videovergadering of chat open hebt staan.