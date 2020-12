Zo aan het einde van het jaar, en met de S21-serie die eraan komt, scoor je nu 100 euro cashback op de Samsung Galaxy S20-serie. Dat krijg je bij aanschaf van verschillende S20-modellen bij allerlei (web)winkels. Alle voorwaarden hebben wij voor jou op een rij gezet.

Samsung Galaxy S20 cashback-actie

De actie loopt van 28 december tot en met 10 januari 2021. Koop je in die actieperiode een Samsung S20, Galaxy S20 Plus, S20 Ultra of een Samsung Galaxy S20 FE dan heb je recht op 100 euro teruggave. Alle voorwaarden, winkels die meedoen en andere info op een rij, vind je op deze actiepagina van Samsung.

Om de 100 euro terug te krijgen, moet je een formulier invullen en verschillende gegevens opsturen over het aangekochte toestel. Dat kan tot en met 24 januari 2021. Let wel even op waar je de Galaxy S20-variant aanschaft, niet alle winkels doen namelijk mee. Je kunt onder andere terecht bij Belsimpel, Coolblue of MediaMarkt en de grote providers.

We hebben per S20-variant verschillende winkels alvast voor je op een rij gezet. Check gerust ook onze koopadviseurs. Naast de beste prijzen kun je ook even kijken naar onze sim only-prijsvergelijker, waar je de beste abonnementsdeals vindt.

Samsung Galaxy S20

De Samsung S20 is in combinatie met de cashback te verkrijgen bij onder andere:

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Cashback, omdat Galaxy S21 eraan komt?

Het is een slim moment voor Samsung om de S20-serie af te prijzen. Over enkele weken verwachten we namelijk drie nieuwe toestellen van de fabrikant. Naast de normale Samsung Galaxy S21, komen er ook een S21 Plus en S21 Ultra op de markt.

Nagenoeg alle informatie over die smartphones ligt al op straat. Zo hebben we onder andere het uiterlijk ervan al gezien, de specificaties zijn bekend en ook de vermeende Europrijzen zijn al genoemd. De onthulling gaat plaatsvinden op 14 januari en uiteraard houdt Android Planet je daarvan op de hoogte!

Houd daarnaast ook onze site in de gaten, schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Zo mis je niks van de S21-serie, maar natuurlijk blijf je ook op de hoogte van al het andere nieuws!

Het laatste nieuws over Samsung: