De nieuwe Samsung Galaxy van 2022: 5 dingen die je moet weten (ADV)

We verwachten een nieuwe smartphone van Samsung. Welke het wordt weten we niet precies, maar we blikken graag vooruit.

Nieuw jaar, nieuwe verwachtingen

Vorig jaar rond dezelfde tijd stelde Samsung de wereld voor aan de Galaxy S21. Het vlaggenschip is inmiddels het icoon geworden van de Zuid-Koreaanse techgigant. Inmiddels is duidelijk dat op 9 februari een nieuw Unpacked-event plaatsvindt, waar nieuwe smartphones worden gepresenteerd.

Voor de nieuwe Samsung Galaxy van 2022 hebben we heel wat verwachtingen. Eén daarvan is dat het toestel best eens Samsung Galaxy S22 zou kunnen gaan heten; logisch gezien de voorganger S21 heette. MediaMarkt houdt net zoals wij alle ontwikkelingen in de gaten. Na de onthulling beginnen de pre-orders voor dit nieuwe toestel namelijk direct.

5 dingen die we verwachten van de nieuwe Samsung Galaxy

Hieronder hebben we vijf verwachtingen op een rijtje gezet voor het nieuwe toestel van Samsung. Niets staat nog vast, maar we blikken vooruit op basis van voorgaande modellen en geruchten.

1. Betere camera’s

Samsung heeft er, zoals de meeste fabrikanten, een gewoonte van gemaakt om camera’s ieder jaar te verbeteren. De aantallen en soorten zijn bij de laatste generaties hetzelfde gebleven. Aan de achterzijde vinden we een camera-eiland met drie of vier camera’s en natuurlijk de flitser. Aan de voorzijde bevindt zich de selfiecamera.

Het camera-eiland heeft een hoofdcamera met de hoogste resolutie (108 megapixel). De tweede is een telelens met optische zoom voor afstandsfoto’s. Als derde is er de groothoeklens voor extra wijde beelden. Welke cameraverbeteringen worden doorgvoerd, weten we nog niet. We verwachten hoe dan ook een complete camera-ervaring die voor iedere gelegenheid de juiste lens beschikbaar heeft.

2. Fris en kenmerkend design

We zijn er inmiddels aan gewend, maar het huidige ontwerp van de Samsung S21 is een echte blikvanger. Meerdere lenzen op de achterzijde was niets nieuws. Toch wist Samsung ons te verrassen met de uitstulping waar deze in zaten. Daarbij speelde Samsung met verschillende kleurencombinaties.

De voorzijde van de S21 heeft subtiele verbeteringen gekregen. We zien een groot scherm met smalle randen en een klein gaatje voor de selfiecamera. Daarom zijn we benieuwd of er wat gaat veranderen aan het vooraanzicht. Het gerucht gaat dat de S Pen, de stylus van Samsung, wel eens een comeback kan maken met de nieuwe Galaxy.

3. Android-updatebeleid

Android 12 is de meest recente versie van het bekende besturingssysteem. Samsung legt hier zijn eigen schil genaamd One UI overheen. De skin geeft Android een verfijnde uitstraling en functies voor een betere aansluiting op Samsung-toestellen. Eén van die functies is het Edge-menu met handige widgets zoals een liniaal.

Samsung is koploper met hun updatebeleid. Dat blijkt uit de hoeveelheid updates. Je kunt jarenlang bijblijven met de nieuwste Android-versie. Daarnaast ontvang je vaak (en snel) beveiligingsupdates om je toestel te weren tegen kwetsbaarheden.

4. Batterij en opladen

Voor de nieuwste hardware is ook een goede accu nodig. De hard- en software zijn bij Samsung efficiënt op elkaar afgestemd. De Samsung Galaxy S21 heeft bijvoorbeeld een 4000 mAh-batterij, tegenover een 5000 mAh-exemplaar voor de S21 Ultra. Met de batterijbesparingsmodus wordt de accuduur zelfs verder opgerekt.

Opladen kan op meerdere manieren, zoals snel via een kabeltje en draadloos. Ze kennen beide voor- en nadelen, maar gelukkig kun je als gebruiker zelf kiezen. De snellader laadt de batterij vlotter op zodat je meteen door kunt. Draadloos laden gaat gemakkelijk door je telefoon simpelweg op de lader te leggen.

5. Schitterend display

Het display is misschien wel het belangrijkste onderdeel van een smartphone, dat is wat de gebruiker het meeste ziet. Daarom hecht Samsung hier veel waarde aan. Stiekem gaan we er daarom van uit dat het scherm weer een hoge ververssnelheid van 120Hz heeft. Dit kennen we van de Samsung S21 en S20 en zorgt voor hele vloeiende beelden.

Samsung levert wereldwijd schermen met amoled-technologie. De vernieuwingen zitten waarschijnlijk in de helderheid, resolutie en grootte. Die laatste liep bij de S21-serie uiteen van 6,2 tot 6,8 inch. Wat we bij de nieuwe Galaxy gaan zien, is nog niet helemaal zeker.

