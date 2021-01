De Samsung Galaxy A02s zou eigenlijk volgende maand verschijnen, maar de budgettelefoon is al bij een Nederlandse webwinkel op voorraad. De smartphone kost 149 euro en heeft een groot scherm en forse accu.

Samsung Galaxy A02s kopen: hier kun je terecht

De Galaxy A02s is één van de goedkoopste smartphones die Samsung dit jaar uitbrengt. Met een adviesprijs van 149 euro is hij ongeveer even duur als de Poco M3 en Motorola Moto E7 Plus. De smartphone zou eigenlijk pas in februari verschijnen, maar bij webwinkel Belsimpel kun je ‘m al kopen. Hij is beschikbaar in twee kleuren (zwart en wit) en direct op voorraad.

Neem een kijkje in onze prijsvergelijker voor actuele deals voor een losse Galaxy A02s. Het is ook mogelijk om de Samsung Galaxy A02s met een abonnement te halen, waarbij je uit alle bekende providers kan kiezen.

De Samsung Galaxy A02s heeft een groot scherm van 6,5 inch, met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Dit is niet heel scherp, maar wel gebruikelijk in deze prijsklasse. Bovenin zit een kleine notch voor de selfiecamera en de randen rondom het scherm zijn verder redelijk dun.

Grote accu, snellader en meer

De Galaxy A02s moet het vooral hebben van de accuduur. De batterij is met 5000 mAh behoorlijk groot en door de relatief zuinige processor en het bescheiden hd-scherm heeft de smartphone een lange adem. Fijn is dat de telefoon wordt geleverd met een snelle oplader van 15 Watt, zodat hij ook weer rap vol zit.

Verder heeft de Samsung-telefoon een drievoudige camera op de achterkant. Het gaat om een primaire camera van 13 megapixel, 2 megapixel-macrocamera voor close-ups en dieptesensor voor portretfoto’s. Ook beschikt het toestel over 3GB werkgeheugen, 32GB aan uitbreidbare opslagruimte en Android 10.

Ook de Galaxy A12 is sinds kort in Nederland te koop. Dit toestel is een paar tientjes duurder, maar heeft wel snellere hardware, een betere hoofdcamera en extra groothoeklens. Ook heb je dan een vingerafdrukscanner aan de zijkant; de A02s moet je ontgrendelen met een patroon of code.

