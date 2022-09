Deze Samsung-telefoon van 169 euro is nu in Nederland te koop

De Galaxy A04s, één van de goedkoopste Samsung-smartphones van dit jaar, is nu in Nederland verkrijgbaar. Lees hier waar je ‘m kan kopen en wat de specificaties zijn.

Samsung Galaxy A04s kopen in Nederland

De Samsung Galaxy A04s is begin deze maand aangekondigd en nu te vinden bij Nederlandse webwinkels. De telefoon heeft een adviesprijs van 169 euro en daarmee hoort ‘ie bij de goedkoopste Samsungs van 2022. De telefoon is alleen verkrijgbaar in het zwart en direct leverbaar bij meerdere webshops. Op de officiële Samsung-website kun je overigens wel voor andere kleurtjes kiezen.

In de prijsvergelijker hieronder zie je de beste deals voor een losse Samsung Galaxy A04s, waar je als gezegd 169 euro voor moet neerleggen. Het is natuurlijk ook mogelijk om de Samsung A04s met een abonnement in huis te halen, zodat je de smartphone maandelijks afbetaalt.

Specificaties van de Galaxy A04s

De specificaties laten duidelijk zien dat de Samsung Galaxy A04s een budgettelefoon is. Zo heeft het toestel een nogal basic lcd-scherm van 6,5 inch met een lage resolutie van 1600 bij 720 pixels. Het display heeft wel een hogere ververssnelheid van 90Hz, waardoor het beeld net iets vloeiender moet ogen. Bovenin zit een ‘waterdruppel’-notch voor de selfiecamera.

Onder de motorkap zit een Exynos 850-processor met 3GB werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte. Vooral dat laatste is erg karig, al is er plek voor een micro-sd-kaartje om het interne geheugen uit te breiden. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en dat moet ruim voldoende zijn om anderhalve dag zonder opladen te doen.

De Galaxy A04s draait op Android 12, al wordt op de Samsung-website aangegeven dat de smartphone juist over het oudere Android 11 beschikt. Over Android ligt de One UI Core-software, een versimpelde versie van de Samsung-schil. Het bedrijf zegt dat de A04s tot september 2025 wordt ondersteund en beveiligingspatches ieder kwartaal verschijnen.

Tot slot is de budgettelefoon voorzien van een drievoudige camera achterop. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, die pixels combineert om scherpere foto’s vast te leggen. Ook heeft de Galaxy A04s een 2 megapixel-macrocamera voor close-ups en 2 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s.

