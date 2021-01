De Samsung Galaxy A12 is nu op voorraad bij diverse Nederlandse webwinkels. De nieuwe instapper met een grote accu, vier camera’s en Android 10 kost 179 euro.

Samsung Galaxy A12 kopen: hier kun je terecht

De Samsung Galaxy A12 is vanaf nu verkrijgbaar bij een aantal Nederlandse webshops, zoals Coolblue en Belsimpel. De losse Galaxy A12 is direct leverbaar vanaf 179 euro, waarmee de telefoon iets duurder is dan zijn voorganger. De Samsung Galaxy A11 had een prijs van ongeveer 140 euro. De A12 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en blauw.

De Samsung Galaxy A12 lijkt behoorlijk op de A11. Het toestel heeft aan de onderkant een vrij forse kin, maar beschikt verder over dunne schermranden. De 8 megapixel-selfiecamera zit niet meer in een gaatje in de hoek, maar in een kleine inkeping. Het toestel heeft bovendien vier lenzen op de achterkant, waar zijn voorganger het er nog met drie moest doen.

De primaire camera heeft een resolutie van 48 megapixel, waardoor je gedetailleerde foto’s maakt. De 8 megapixel-ultragroothoeklens is handig als je extra wijde paatjes wil schieten. Met de macrocamera van 2 megapixel fotografeer je objecten van heel dichtbij. De 2 megapixel-dieptesensor ten slotte zorgt voor mooiere portretfoto’s.

Groot scherm, grote accu

Het scherm van de Samsung Galaxy A12 is 6,5 inch groot en heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Dat is niet heel hoog, maar voor dagelijkse taken kun je er prima mee uit de voeten. Onder de motorkap vinden we een MediaTek Helio P35-processor met 4GB RAM en 64 of 128GB opslagruimte. Met een micro-sd-kaartje kun je de opslag verder uitbreiden.

De accu heeft een capaciteit van maar liefst 5000 mAh, waardoor je niet snel met een lege telefoon zit. Opladen gaat met 15 watt, waardoor de batterij relatief snel weer vol is. De vingerafdrukscanner vind je aan de zijkant.

Als je de Samsung Galaxy A12 wil kopen, is het goed om te weten dat de smartphone op Android 10 draait, met daaroverheen Samsungs eigen One UI-software. Of en wanneer het toestel een update krijgt naar Android 11 is nog niet zeker. Wel mag je twee jaar lang beveilingsupdates verwachten, zodat je hackers buiten de deur houdt.

