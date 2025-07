Samsung A16 gratis: zo scoor je tijdelijk jouw gloednieuwe telefoon voor 0 euro

Zoek je een nieuwe smartphone, maar wil je niet te veel betalen? De Samsung Galaxy A16 krijg je helemaal gratis bij een abonnement van Lebara. We laten zien hoe de deal werkt.

Zo krijg je de Samsung Galaxy A16 gratis

Toe aan een nieuwe telefoon? We hebben een toffe deal voor je, want tijdelijk krijg je de Samsung Galaxy A16 helemaal gratis bij een Lebara-abonnement. De aanbieding geldt bij Belsimpel en Mobiel.nl, dus je kan zelf bepalen waar je wil bestellen.

Hierbij moet je wel kiezen voor een databundel van minstens 10GB. Als je liever minder data hebt, dan kan dat natuurlijk ook, maar dan betaal je wel een bedrag voor de smartphone. Ga je bijvoorbeeld voor 5GB, dan ben je 101 euro kwijt voor de Samsung A16.

Goed om te weten is dat je bij Belsimpel en Mobiel.nl de eerste drie maanden ook korting krijgt op je abonnement. De eerste drie maanden betaal je 4 euro per maand en daarna 8 euro per maand. De gemiddelde maandprijs ligt op 7,50 euro (voor 10GB data) inclusief de telefoon.

Dit is de Samsung Galaxy A16

De Samsung Galaxy A16 is een degelijke budgetsmartphone met een aantal opvallende features. Zo heeft het toestel, ondanks de lage prijs, toch een fraai amoled-scherm van 6,7 inch. Kleuren zien er hierdoor extra mooi uit. De 90Hz-ververssnelheid zorgt dat alles vloeiend oogt.

De batterij is 5000 mAh groot en gaat – zoals je in onze Samsung Galaxy A16 review kan lezen – lang mee op een volle lading. Het updatebeleid van Samsung is daarnaast erg goed: de A16 krijgt zes jaar lang de nieuwste Android-updates en beveiligingspatches. De A16 kun je hierdoor jarenlang veilig en met de nieuwste features gebruiken.

De Samsung A16 is een budgettelefoon en daarom is de hardware niet zo krachtig. Onder de motorkap zit een octacore-processor die de meeste apps probleemloos draait, maar met games heeft ‘ie wel moeite. Handig: je kan de 128GB aan opslagruimte zelf uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

De voordelen van Lebara

Lebara staat vooral bekend om het voordelig onbeperkt bellen naar het buitenland, maar ook als je daar niet gebruik van maakt is de provider een goede keuze. Vaak is het één van de goedkoopst providers om een abonnement af te sluiten.

De provider maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN. Daardoor kan je rekenen op een betrouwbare en stabiele verbinding. Verwacht je een maand meer of minder te verbruiken? Dan pas je dit snel en eenvoudig aan.

Liever een andere provider?

Zie je de Samsung Galaxy A16 wel zitten als je nieuwe smartphone, maar sluit je liever een abonnement af bij een andere provider. Dat kan natuurlijk ook! Via onze prijsvergelijker vind je eenvoudig en snel de beste deal. Druk op de knop hieronder om naar de vergelijker te gaan en de laagste prijzen te checken.