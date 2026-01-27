Samsung Galaxy A17 goedkoper dan ooit (of zelfs gratis)

MediaMarkt is begonnen met de BTW Vrije Dagen. Dat betekent dat je geen BTW betaalt op heel veel populaire gadgets. De Samsung Galaxy A17 is daardoor zelfs goedkoper dan ooit, maar je kan ‘m zelfs gratis in huis halen.

BTW Vrije Dagen 2026 bij MediaMarkt

Het jaar begint bij MediaMarkt goed, want de rode webwinkel neemt tot en met zondag 1 februari de BTW voor zijn rekening. Daardoor scoor je veel populaire smartphones, oordopjes en meer voor een lage prijs. De Samsung Galaxy A17 is zelfs goedkoper dan ooit en tik je op de kop voor 148,75 euro.

Bij Belsimpel heb je de telefoon in combinatie met een 10GB-abonnement van Lebara zelfs gratis. De eerste zes maanden betaal je 4 euro per maand, waarna je 8 euro gaat betalen. De totale kosten voor deze bundel komen daarmee op 168 euro.

Zou je de A17 eigenlijk los kopen, dan is dit dus een hele goede aanbieding. Voor twee tientjes (prijsverschil tussen een los toestel en de abonnementskosten bij gratis toestel) heb je er dan 10GB aan data bij en ben je altijd bereikbaar. Dat staat gelijk aan slechts 83 cent per maand.

Samsung Galaxy A17 voor minder dan 150 euro

De Galaxy A17 is één van de goedkoopste smartphones van Samsung. Dat wil niet zeggen dat het geen goede telefoon is, want hij wordt voorzien van maar liefst zes jaar aan updates. Daardoor doe je er lekker lang mee. Bovendien heeft hij een grote 5000 mAh-accu en gaat ‘ie ongeveer twee dagen mee op een volle lading.

Het scherm is 6,7 inch groot en bovendien een amoled-display. Dat wordt ook bij high-end telefoons gebruikt, waardoor kleuren fraai ogen. Wat de camera’s betreft heb je de beschikking over een 50 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens van 5 megapixel. De primaire camera is uitgerust met optische beeldstabilisatie, zodat trillende handen geen probleem vormen.

Om dit alles aan te drijven is gekozen voor een Exynos-chip. Deze is vlot genoeg voor dagelijkse taken, zoals wat lichte spelletjes, mail en WhatsApp. Ben je van plan meer te multitasken of zware apps te draaien, dan is dit niet de juiste keuze voor jou. De A17 die we hier benoemen heeft trouwens ook ondersteuning voor 5G-internet.

Geen 21 procent, maar 17,36 procent korting

Op de meeste producten bij MediaMarkt geldt 21 procent BTW, maar dat wil helaas niet zeggen dat je ook 21 procent korting krijgt. Dat ligt namelijk wat lager: 17,6 procent. Dit is hoe dat precies werkt:

Stel, de prijs van je aankoop ligt op 121 euro

Het product kost dan 100 euro en de overige 21 euro is de BTW die je betaalt.

Deze 21 euro is tijdens de BTW Vrije Dagen je korting.

21 euro van het totaalbedrag van 121 euro is 17,36 procent.

Samsung Galaxy A17 bij providers

De Samsung Galaxy A17 is ook beschikbaar bij verschillende providers. Waar je hem bestelt maakt nu niet uit: de prijs ligt bij alle aanbieders op 192 euro. Bovendien profiteer je van klantvoordeel als je thuis vast internet van dezelfde provider hebt. Dat loopt op tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement en meer. KPN geeft je bijvoorbeeld ook gratis Netflix of ESPN Compleet.

Bekijk actuele prijzen van de A17 in onze prijsvergelijker

Wist je dat we een hele handige prijsvergelijker hebben? Welk toestel je ook zoekt, daarin zie je altijd waar je de beste deal krijgt. Vul de filteropties in, zoals kleur en opslaggrootte en je weet direct welke webwinkel op dit moment de laagste prijs hanteert. Handig, toch?