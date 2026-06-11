Deze populaire Samsung-telefoon krijg je nu voor niks

Vertoont jouw telefoon ondertussen gebreken en is het tijd voor een nieuwe? Als jij vooral een telefoon zoekt die doet wat ‘ie moet doen, dan is de Samsung Galaxy A17 een goede optie. Momenteel krijg je ‘m zelfs cadeau.

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Samsung Galaxy A17 krijg je zo gratis

Voor wie niet van alle snufjes en ingewikkelde functies houdt, is de Samsung Galaxy A17 een prima keuze. Alle basistaken kan hij prima aan, zoals bellen, wat spelletjes en social media. Ook is het een budgettoestel met een relatief lage prijs. Nu helemaal, want je scoort de A17 gratis.

Dat doe je door voor bij Belsimpel te kiezen voor Lebara en een bundel met minstens 10GB data te nemen. Op dit abonnement krijg je overigens ook de eerste zes maanden 50 procent korting. Het eerste half jaar betaal je nu maar 4 euro, waarna je 8 euro per maand gaat betalen. Gemiddeld kom je hierdoor op maandelijks 7 euro uit gedurende twee jaar.

Voor slechts 15 cent meer krijg je zelfs 40GB, dus we raden aan om voor deze bundel te kiezen. Zo hoef je niet op je dataverbruik te letten. Hiervoor betaal je het eerste jaar maar 3,30 euro per maand, waarna je 11 euro per maand kwijt bent. Gemiddeld is dit 7,15 euro per maand.

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Dit betaal je voor de abonnementen van Lebara

Bij alle bundels vanaf 10GB van Lebara krijg je de Samsung A17 dus gratis. Dat betekent dat je uit de abonnementen kan kiezen in onderstaande tabel. Je krijgt trouwens een maximale internetsnelheid van 75 Mbit/s. Wil je dit verhogen naar 150 Mbit/s, dan betaal je 50 cent per maand extra. Ook krijg je 250 belminuten en 250 sms’jes. Voor onbeperkt bellen betaal je 1 euro per maand meer.

Databundel Gemiddelde € p/m Normale € p/m 10GB €7,- p/m €8,- p/m 15GB €8,75 p/m €10,- p/m 40GB €7,15 p/m €11,- p/m 45GB €21,88 p/m €25,- p/m

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Samsung A17: budgettopper die lang meegaat

De Samsung A17 is een betaalbare smartphone met een groot 6,7-inch amoled-scherm. Dankzij de 5000 mAh-accu gaat hij tot ongeveer twee dagen mee op één lading. Dit is natuurlijk afhankelijk van je gebruik, maar doorgaans zien we dat hij twee dagen meegaat bij normaal gebruik.

Je krijgt een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, zodat je foto’s minder snel bewogen ogen. Ook is er een 5 megapixel-groothoeklens voor wijdere kiekjes. De Exynos-processor is geschikt voor dagelijks gebruik, maar minder voor zware apps of intensief multitasken. Een groot pluspunt is dat de A17 de komende zes jaar van updates wordt voorzien. Hij gaat dus nog lekker lang mee.

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