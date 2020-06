De Samsung Galaxy A21s, die onlangs in Nederland werd aangekondigd, is nu te koop voor 209 euro. In dit artikel zetten we de beste deals voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy A21s kopen in Nederland

De Galaxy A21s is de opvolger van de populaire Galaxy A20e en één van de goedkoopste smartphones die Samsung dit jaar uitbrengt. Het toestel heeft een adviesprijs van 209 euro en is vanaf nu verkrijgbaar bij alle grote Nederlandse webshops. Een losse Galaxy A21s bestellen kan bijvoorbeeld bij Bol.com, Mobiel.nl en Belsimpel.

Naast het standaard model met 3GB RAM/32GB opslag is ook een versie met meer werkgeheugen (4GB) en opslagruimte (64GB) verkrijgbaar. Die kost 229 euro. De smartphone is in verschillende kleuren (blauw, zwart, wit en rood) verkrijgbaar en het is ook mogelijk om de Samsung Galaxy A21s met een abonnement in huis te halen.

Bij verschillende webshops is de smartphone al iets in prijs gedaald, waardoor je de 4GB/64GB-versie nu voor 208 euro in huis haalt. Daardoor is het slim om te kiezen voor de variant met de meeste werk- en opslaggeheugen.

Galaxy A21s specs en features

De Samsung Galaxy A21s onderscheidt zich vooral door het grote scherm, de vier camera’s achterop en forse accu. Ook draait de smartphone op Android 10 en heb je een vingerafdrukscanner én gezichtsherkenning om ‘m te ontgrendelen. Hieronder zetten we de belangrijkste specs voor je op een rijtje.

6,5 inch-scherm (1600 bij 720 pixels) met cameragat

(1600 bij 720 pixels) met cameragat Octacore-processor met 3/4GB RAM en 32/64GB opslagruimte

met 3/4GB RAM en 32/64GB opslagruimte Vier camera’s achterop : 48 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrolens en dieptesensor.

: 48 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrolens en dieptesensor. 5000 mAh-accu gaat lang mee, ondersteunt snelladen

gaat lang mee, ondersteunt Vingerafdrukscanner achterop, gezichtsherkenning

Draait op Android 10 met OneUI-software van Samsung

Galaxy A-telefoons in 2020

Samsung heeft dit jaar meerdere nieuwe Galaxy A-telefoons uitgebracht. Zo kwam het bedrijf met de Galaxy A51 en Galaxy A71, die de populaire Galaxy A50 en A70 van vorig jaar opvolgen. Vorige maand kwam daar de Galaxy A41 bij. In de Galaxy A41 review lees je meer over dit toestel, of check de A51 en A71 reviews hieronder voor meer informatie over deze (iets duurdere) toestellen.