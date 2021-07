Samsung Galaxy A22 5G nu verkrijgbaar in Nederland voor 229 euro

De goedkoopste 5G-smartphone van Samsung is nu te koop in Nederland. De Galaxy A22 kost 229 euro en heeft naast 5G-ondersteuning ook een vloeiend 90Hz-scherm en grote accu.

Samsung Galaxy A22 5G kopen in Nederland

De Samsung Galaxy A22 5G is de opvolger van de Galaxy A21s, één van de populairste budgetsmartphones van vorig jaar. De A22 werd een maand geleden aangekondigd en is nu te koop bij Nederlandse webshops. Het toestel heeft een adviesprijs van 229 euro en is daarmee de goedkoopste 5G-telefoon van Samsung tot nu toe.

De smartphone is verkrijgbaar in verschillende kleuren: grijs, wit en paars. Check de prijsvergelijker hierboven om te checken waar je de Samsung Galaxy A22 los in huis kan halen. Uiteraard is het ook mogelijk om de Galaxy A22 5G met een abonnement aan te schaffen. Hier kies je zelf een geschikte data- en belbundel.

De Galaxy A22 is overigens niet de eerste betaalbare 5G-telefoon van Samsung dit jaar. Het bedrijf kwam al met de Galaxy A32 en Galaxy A42, die een paar tientjes duurder zijn dan de A22. Van de Samsung A32 is ook een 4G-versie beschikbaar, die opvallend genoeg een mooier en scherper scherm heeft dan de duurdere 5G-variant.

Groot scherm, forse accu en meer

De Samsung Galaxy A22 kan niet alleen overweg met het nieuwe 5G-netwerk, maar heeft ook een groot scherm van 6,6 inch. De resolutie van 2400 bij 1080 pixels zorgt voor scherpe beelden en het display heeft een hoge ververssnelheid van 90Hz. Hierdoor zijn animaties vloeiender en voelt de telefoon sneller aan. Deze feature zien we bij veel budgetsmartphones tegenwoordig.

Onder de motorkap van de Samsung A22 zit een MediaTek Dimensity 700-processor, een snelle chip die ook in de Xiaomi Redmi Note 10 5G te vinden is. Ook aanwezig is 4GB aan werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De opslag is met een micro-sd-geheugenkaartje uit te breiden, zodat je altijd genoeg ruimte hebt.

De accu is met 5000 mAh lekker groot en ondersteunt snelladen met 15 Watt. Op de achterkant zit een drievoudige camera. Het gaat om een 48 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor. Selfies maakt de Galaxy A22 met de 8 megapixel-frontcamera. De budgettelefoon draait op Android 11 met de One UI-software van Samsung.

