De Samsung Galaxy A31 is vanaf nu breed verkrijgbaar in Nederland. De smartphone heeft een adviesprijs van 299 euro, maar haal je al voor een paar tientjes minder in huis.

Samsung Galaxy A31 kopen in Nederland

De Galaxy A31 is het nieuwste toestel in de populaire Galaxy A-lijn, waar ook smartphones als de Galaxy A41, Galaxy A21s, Galaxy A51 en Galaxy A71 in vallen. De A31 werd twee weken geleden aangekondigd en is nu verkrijgbaar bij diverse webwinkels.

De adviesprijs bedraagt 299 euro, maar opvallend genoeg kun je de telefoon nu al voor zo’n 40 euro minder in huis halen.

Voor een losse Galaxy A31 betaal op het moment van schrijven 253 euro, waarbij je de keuze hebt uit twee kleuren: zwart en blauw. Als je de smartphone vandaag bestelt, heb je ‘m morgen in huis. Check ook onze sim only-prijsvergelijker om je deal compleet te maken met een geschikt abonnement.

Enorme accu, vijf camera’s en meer

De Samsung Galaxy A31 onderscheidt zich vooral door de grote accu, camera’s en het fraaie scherm. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en die moet met gemak een volle dag meegaan. Snelladen is aanwezig (met maximaal 15 Watt) via de usb-c-poort aan de onderkant.

Op de achterkant van de Galaxy A31 zitten vier camera’s: een primaire camera van 48 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens voor wijde shots, 5 megapixel-macrocamera voor foto’s van heel dichtbij en 5 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. De selfiecamera, die in de kleine notch bovenin het scherm zit, maakt kiekjes in maximaal 20 megapixel.

Het amoled-scherm is met 6,4 inch lekker groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, waardoor beelden scherp ogen. Onder de motorkap van de A31 zit een MediaTek Helio P65-chip, 4GB werkgeheugen en 64GB aan uitbreidbare opslag. Tot slot beschikt de Samsung-telefoon over een vingerafdrukscanner onder het scherm, gezichtsherkenning en Android 10 met regelmatige updates.

