Samsung Galaxy A32 5G nu te koop in Nederland voor 299 euro

Samsung’s goedkoopste 5G-smartphone, de Galaxy A32, is nu te koop in Nederland. Het toestel kost 299 euro en daarvoor krijg je vijf camera’s, een groot scherm en forse accu. Check hier de beste deals.

Samsung Galaxy A32 5G kopen in Nederland

De Samsung Galaxy A32 5G is vanaf nu verkrijgbaar bij verschillende Nederlandse webwinkels. De smartphone werd onlangs aangekondigd en kost 299 euro, waarmee hij de goedkoopste 5G-telefoon van het Zuid-Koreaanse bedrijf is. Je kan de Galaxy A32 5G los kopen, maar natuurlijk ook in combinatie met een abonnement. Je hebt de keuze uit vier kleuren: zwart, wit, blauw en paars.

De Galaxy A32 heeft een lagere adviesprijs dan de Galaxy A42 5G (349 euro), die ook in Nederland verkrijgbaar is. Dit toestel is inmiddels wat in prijs gedaald, waardoor de telefoons ongeveer even duur zijn.

Dit moet je weten over de Galaxy A32 5G

Samsung’s betaalbare 5G-smartphone heeft een Dimensity 720-processor van fabrikant MediaTek. Ook aanwezig is 4GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Door laatstgenoemde heb je veel geheugen voor al je apps, foto’s, video’s en opgeslagen Netflix-series. De Galaxy A32 5G heeft ook een grote accu van 5000 mAh, die snel opladen ondersteunt met maximaal 15 Watt.

Het scherm van het toestel is 6,5 inch groot en heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. De Galaxy A31 van vorig jaar had nog een fraai amoled-scherm met een hogere resolutie (2400 bij 1080 pixels). Op dit gebied is de Galaxy A32 dus een achteruitgang, al zorgt de lage resolutie er wel voor dat de accu langer meegaat. Fijn is dat de smartphone op Android 11 draait, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem.

Op de achterkant van de Samsung-telefoon zitten vier camera’s: een 48 megapixel-hoofdcamera voor scherpe plaatjes, 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij en een 2 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. Selfies maakt de A32 met de 13 megapixel-frontcamera, die in een kleine notch zit. Aan de zijkant, in de aan/uit-knop, zit de vingerafdrukscanner om de telefoon te ontgrendelen.

