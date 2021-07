Samsung A32 flink in prijs gedaald: zo bespaar je tot 196 euro

Begin dit jaar werd de Samsung Galaxy A32 gepresenteerd met een vanafprijs van 299 euro. Inmiddels haal je ‘m los voor iets minder in huis, maar in combinatie met een abonnement kun je flink besparen. Android Planet heeft de beste Samsung A32-deals voor je op een rij gezet.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy A32 prijsbesparing

Niet op zoek naar de meest krachtige smartphone van dit moment of is je budget iets lager? Dat maakt tegenwoordig niks meer uit, want er zijn genoeg betaalbare toestellen op de markt die heel wat te bieden hebben. Zo is er de Samsung Galaxy A32, die op de markt werd gebracht vanaf 299 euro.

Die prijs is wel voor het model met 4G-ondersteuning, maar er bestaat ook een 5G-versie van het toestel. Voor de beste prijzen van die variant check je natuurlijk onze prijsvergelijker. Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op de Galaxy A32 4G.

We zijn inmiddels ruim een half jaar verder en dat betekent ook dat de prijs van het toestel wat gezakt is. De hoogste korting op het toestel krijg je in combinatie met een abonnement, alhoewel het toestel ook los al iets goedkoper is geworden. Zo schaf je een losse Samsung A32 nu aan voor 268,00 euro bij PhoneMarket.

Samsung Galaxy A32 aanbiedingen bij providers

Waar je los dus ruim 30 euro korting krijgt op het toestel, kun je er beter voor kiezen om de Galaxy A32 te combineren met een abonnement. Wat wel opvalt is dat het toestel direct bij providers zelfs overal hetzelfde kost: 240 euro. Ongeacht de provider of bundel die je kiest bespaar je dus 28 euro.

Wil je nog meer korting, scroll dan even verder naar beneden. Sluit je een abonnement af bij een provider, maar via een andere webwinkel, dan kun je namelijk nog meer besparen. Dat ligt echter ook weer aan het type abonnement dat je afsluit. Kies je bij zo’n webshop voor een kleinere toestelbundel, dan lopen de kosten voor het toestel vaak weer flink op.

Verschillende providers hebben ook nog fijne (kortings)acties lopen, te weten:

Bespaar meer bij providers via een webwinkel

Zoals gezegd kun je dus ook winkelen voor de Samsung A32 bij een andere webwinkel. Daar kun je ook abonnementen afsluiten bij welke provider je maar wil én bespaar je vaak nog net iets meer.

In onderstaande prijsvergelijking zijn we uitgegaan van abo’s met onbeperkt internet. In de praktijk geldt namelijk dat hoe groter de bundel is die je afsluit, hoe voordeliger het toestel zelf wordt. Niet zo’n grote databundel nodig? Kies dan voor een kleinere, maar houdt er dan ook rekening mee dat de toestelkosten omhoog gaan. Let dus naast je maandkosten ook op het totaalbedrag dat je betaalt gedurende de hele looptijd.

Samsung Galaxy A32 bij Vodafone – bespaar tot 196 euro

Bij provider Vodafone bespaar je het meeste op de prijs van het toestel ten opzichte van de losse prijs, namelijk 196 euro. Afsluiten van je abonnement moet dan wel via Mobiel.nl.

Samsung Galaxy A32 bij T-Mobile – bespaar tot 160 euro

Natuurlijk is de Samsung Galaxy A32 ook te verkrijgen met een abonnement van provider T-Mobile. Zo bespaar je tot 160 euro op het toestel en terecht kun je bij Belsimpel.

Samsung Galaxy A32 bij KPN – bespaar tot 148 euro

Meer interesse in een abonnement bij KPN in combinatie met de Samsung A32? Bij die provider bespaar je tot 148 euro op de toestelkosten en kun je terecht bij meerdere winkels.

Samsung Galaxy A32 bij Tele2 – bespaar tot 111 euro

De Galaxy A32 is ook te combineren bij webwinkels in combinatie met een Tele2-abonnement. Zo bespaar je tot 112 euro op de toestelkosten. Wat minder dan de aanbiedingen hierboven, maar je kunt wel kiezen voor een kleinere en dus betaalbaardere belbundel.

Samsung Galaxy A32 bij Ben – bespaar tot 100 euro

Tot slot is het toestel ook te combineren met een abonnement van Ben. De besparing op de toestelkosten is misschien het laagste, maar ook bij deze provider geldt dat je kunt kiezen voor een bundel met lage maandkosten.

Lees meer over de Samsung Galaxy A32

De Galaxy A32 heeft voor zijn prijs onder andere 4G-ondersteuning. Ook beschikt ‘ie over een prima accu zoals we ook schreven in onze Samsung Galaxy A32 review. Het scherm is beter dan de 5G-variant van het toestel, maar de camera’s zijn wel een puntje van aandacht. Gebruik je een smartphone meerdere jaren en wil je in de toekomst gebruik kunnen maken van een snellere mobiele internetverbinding? Bekijk dan onze prijsvergelijker van de Samsung Galaxy A32 5G voor de beste deals.