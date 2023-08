Samsung Galaxy A34 fors in prijs gedaald: dit zijn de beste deals

Ben je in de markt voor een betaalbare smartphone die lang updates krijgt? Dat komt dan goed uit, want de Samsung Galaxy A34 is momenteel flink in prijs gedaald! Wij zetten de beste deals op een rijtje.

Alles over de Samsung Galaxy A34

De Samsung Galaxy A34 is een prima keuze als je op zoek bent naar een veelzijdige en schappelijk geprijsde smartphone. Het toestel is voorzien van een 6,6 inch-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Dankzij het super-amoled-paneel spatten de kleuren van het scherm af. De ververssnelheid van 120Hz zorgt daarnaast voor vloeiende animaties.

De Galaxy A34 heeft standaard 128GB aan opslagruimte. Is dit te weinig? Dan kun je het uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Ondersteuning voor snelladen is aanwezig: dit gaat met maximaal 25 Watt. Ook fijn de smartphone kan rekenen op vier grote Android-updates: Android 14, 15, 16 en 17. Daarnaast krijgt de telefoon vijf jaar aan beveiligingspatches, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over hackers en lekken in Android.

De Samsung Galaxy A34 schaf je momenteel met extra veel voordeel aan bij Phonemarket. Voor het losse toestel betaal je 294 euro. Dat is een besparing van 95 euro op de adviesprijs. Het toestel komt in de volgende vier kleuren: paars, groen, zwart en zilver.

Samsung Galaxy A34 bij providers – tot 78 euro voordeel

Je nieuwe smartphone combineren met een abonnement kan vaak veel voordeel opleveren. Het maakt daarbij niet uit welk abonnement je kiest: je betaalt evenveel voor de toestelprijs. Ben je geen grootverbruiker wat bellen of internetten betreft? Dan is een kleine bundel vaak voldoende; het is zeker interessant om een abonnement direct bij je provider af te sluiten.

Op dit moment bespaar je bij de providers het meeste wanneer je de Galaxy A34 aanschaft in combinatie met een Hollandsnieuwe-abonnement. De losse toestelprijs komt dan neer op 216 euro. Bij T-Mobile, Tele2 en Ben betaal je voor het losse toestel 240 euro. Combineer je de telefoon met een KPN-abonnement, dan betaal je 264 euro. Schaf je het toestel liever aan bij Vodafone? Dat kost je 288 euro.

De beste Galaxy A34-deals bij webshops – bespaar tot 270 euro

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om bij de provider zelf te bestellen. Je bespaart in dat geval wel minder op de losse toestelprijs. Daarnaast betaal je altijd evenveel voor het toestel, ongeacht de keuze van het abonnement.

Samsung Galaxy A34-abonnement van T-Mobile bij GSMweb – bespaar tot 270 euro

Bestel je de A34 in combinatie met een T-Mobile-abonnement bij GSMweb, dan bespaar je tot 270 euro op de toestelkosten. Zijn er daarnaast meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of T-Mobile thuis geregistreerd op dit adres? Je krijgt 2,50 euro korting per maand, 2GB aan extra data en bovendien 10 euro korting op onbeperkt bellen/sms’en.

Samsung Galaxy A34-abonnement van Vodafone bij GSMweb – bespaar tot 222 euro

Ben je in het bezit van internet van Ziggo? Dan ontvang je dubbel zoveel data, een extra tv-pakket en nog veel meer voordeel. Als je het toestel nu aanschaft bij GSMweb in combinatie met een Vodafone-abonnement, bespaar je tot 222 euro op de toestelprijs.

Samsung Galaxy A34 met KPN bij GSMweb (bespaar tot 198 euro)

De Galaxy A34 met een KPN-abonnement bij GSMweb levert je een besparing van maar liefst 198 euro op. Daarnaast ontvang je 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en 5 euro korting op het entertainmentpakket als je internet thuis van KPN hebt.

Samsung Galaxy A34-abonnement met Ben bij Belsimpel (bespaar tot 91 euro)

Met klantvoordeel van Ben ontvang je 1GB extra en 5 euro korting op internet voor T-Mobile thuis. Combineer de telefoon met een Ben-abonnement bij Belsimpel en het voordeel loopt op tot 91 euro.

Samsung Galaxy A34-abonnement van Tele2 bij Belsimpel – bespaar tot 79 euro

Ontvang tot 5GB extra data per maand en 5 euro korting op T-Mobile thuis wanneer je meerdere Tele2-abonnementen op jouw adres hebt staan. Schaf je de Galaxy A34 aan met een Tele2-abonnement via Belsimpel, dan bespaar je tot 79 euro.

Samsung Galaxy A34-abonnement van Hollandsnieuwe bij Belsimpel – bespaar tot 72 euro

Ontvang tot 72 euro voordeel wanneer je de Galaxy A34 met Hollandsnieuwe-abonnement bestelt bij Belsimpel. Maak je gebruik van klantvoordeel? Dan ontvang je dubbel zoveel data en een gratis Ziggo tv-pakket.