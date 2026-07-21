Deze Samsung-telefoon is nu opeens spotgoedkoop (en zelfs gratis)

De Samsung Galaxy A37 kwam in maart uit en is ondertussen flink afgeprijsd. Hij is nu zelfs zo goedkoop, dat hij gratis te scoren is. We vertellen je hoe.

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Samsung Galaxy A37 is nu gratis

Eén van de populairste telefoonseries op Android Planet is de Samsung Galaxy A-reeks. In maart kwam het merk met nieuwe smartphones, waarvan de Galaxy A37 er eentje was. Deze is nu voor een wel heel lage prijs op de kop te tikken. Hij had destijds een adviesprijs van 429 euro, maar als los toestel was hij nu nog nooit zo goedkoop.

Bij Phonemarket scoor je hem voor 247 euro, maar nog voordeliger wordt ‘ie als je hem combineert met een abonnement. Bestel hem bij Belsimpel in combinatie met Budget Thuis of bij Mobiel.nl met Vodafone en je betaalt zelfs helemaal niets voor de A37.

Samsung Galaxy A37 bij providers

Ook bij de providers is deze fijne telefoon te vinden. We raden je aan om hem in dat geval bij Ben te bestellen. Hier heeft de A37 niet de laagste toestelprijs, maar wel een voordeliger abonnement. De eerste twaalf maanden ontvang je namelijk 50 procent korting.

Daarnaast hebben KPN, Vodafone en Odido hem in hun assortiment. Vodafone heeft de laagste prijs met 264 euro. De andere twee hanteren een prijs van 288 euro.

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Samsung Galaxy A37 vanaf 0 euro

De laagste prijzen zijn echter te vinden bij webwinkels als Belsimpel en Mobiel.nl. Hier is de prijs afhankelijk van de bundel die je kiest. Hoe meer data, hoe goedkoper je nieuwe telefoon wordt. Maar, ook met bijvoorbeeld 10GB ben je nog altijd voordeliger uit dan wanneer je een losse smartphone zou kopen.

Zoals gezegd wordt de Samsung A37 zelfs helemaal gratis met een onbeperkt internetabonnement van Budget Mobiel. In de knoppen hieronder vind je waar je de beste deal krijgt in combinatie met een abonnement van KPN, Odido of Vodafone en welke provider we aanraden als je aan een kleinere bundel genoeg hebt.

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Over de Samsung Galaxy A37

De Samsung Galaxy A37 is een betaalbare smartphone die is uitgerust met de Exynos 1480-processor. Hoewel deze chip niet tot de snelste behoort, is hij krachtig genoeg voor dagelijkse taken zoals appen, internetten, social media en het streamen van video’s. Standaard beschikt de telefoon over 6GB-werkgeheugen en 128GB-opslagruimte.

Aan de voorkant zit een 6,7 inch-scherm dat voldoende ruimte biedt voor het bekijken van video’s, gamen en multitasken. Op de achterkant vind je een camerasysteem met een 50 megapixel-hoofdcamera, een 8 megapixel-groothoeklens en een 5 megapixel-macrocamera, waarmee je uiteenlopende foto’s kunt maken.

De Galaxy A37 is verder voorzien van een 5000 mAh-batterij, die bij normaal gebruik eenvoudig een hele dag meegaat. De smartphone draait uit de doos op Android 16 en ontvangt zes jaar lang software- en beveiligingsupdates, waardoor je ook op de lange termijn verzekerd bent van een up-to-date toestel.