De Samsung Galaxy A41 pre-order is van start gegaan. Dat is opvallend, want de middenklasser is nog helemaal niet voor de Nederlandse markt aangekondigd. Als je het toestel nu bestelt, krijg je ‘m eind mei geleverd.



Samsung Galaxy A41 pre-order van start

De Samsung Galaxy A41 pre-order is begonnen. Webshops Mobiel.nl, Belsimpel en MediaMarkt zijn begonnen met de verkoop. MediaMarkt houdt een leverdatum van 29 mei aan en Belsimpel communiceert een termijn van ‘3 weken’. Mobiel.nl geeft aan dat de Galaxy A41 momenteel in bestelling is, maar noemt geen specifieke leverdatum. Het toestel verschijnt in drie kleuropties: blauw, wit en zwart.

Het is opvallend dat de Samsung Galaxy A41 pre-order alvast van start is gegaan. Samsung heeft de opvolger van de Galaxy A40 namelijk nog niet officieel voor de Nederlandse markt aangekondigd. Heel verrassend is zijn komst echter niet, want zijn voorganger was een succes. De Galaxy A40 combineert namelijk keurige specificaties met een aantrekkelijk prijskaartje.

Verbeterde Galaxy A40

Die vlieger gaat ook op voor de Galaxy A41. De middenklasser beschikt over enkele interessante kenmerken, zoals een waterdichte behuizing. Dankzij de IP68-certificering kun je het toestel zodoende met een gerust hart tijdens regenbuien gebruiken. Daarnaast heeft de Samsung-middenklasser een 6,1 inch-amoled-scherm met hoge resolutie (2400 bij 1080 pixels). Deze is ideaal voor het kijken van films en spelen van games.

Een ander verbeterpunt ten opzichte van zijn voorganger is de meer uitgebreide drievoudige cameramodule op de achterkant. Dankzij de 8 megapixel-groothoeklens maak je gemakkelijk groepsfoto’s en de dieptesensor maakt mooie bokeh-effecten in portretfoto’s mogelijk. Normale foto’s maak je met de 48 megapixel-camera.

Hierbij vervaagt de achtergrond terwijl het onderwerp van de foto juist wordt scherpgesteld. De 25 megapixel-selfiecamera zit in de notch bovenaan het scherm. Tot slot draait het toestel op Android 10, de meest recente versie van het besturingssysteem.

