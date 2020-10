De goedkoopste 5G-smartphone van Samsung ligt vanaf vandaag in de winkels. In dit artikel lees je waar je de Galaxy A42 5G kunt kopen en over welke specificaties en features het toestel beschikt.

Samsung Galaxy A42 5G kopen in Nederland

Samsung kondigde de Galaxy A42 5G vorige maand aan en nu is de smartphone verkrijgbaar in Nederland. De smartphone onderscheidt zich logischerwijs vooral door de 5G-ondersteuning en heeft een adviesprijs van 349 euro. Daarmee is het één van de goedkoopste 5G-telefoons die je op dit moment kunt kopen.

Samsung Galaxy A42 5G Welke Samsung Galaxy A42 5G wil je? Selecteer: 128GB Nieuw los vanaf € 349,00 Samsung Galaxy A42 5G met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 18,50 p/m Abo: € 7,00 p/m Toestel: € 11,50 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen Sim only nodig? Sim only vergelijken

De smartphone is een verbeterde variant van de populaire Galaxy A41 en heeft onder andere een groter scherm, snellere hardware en een forse accu. In de prijsvergelijker hierboven zie je de beste deals voor een losse Samsung Galaxy A42 5G, waarbij je kunt kiezen uit drie kleuren: zwart, grijs en wit. Het is natuurlijk ook mogelijk om de Galaxy A42 5G met een abonnement in huis te halen.

Dit moet je weten over de Galaxy A42 5G

Door het 6,6 inch-amoled-scherm is de Galaxy A42 5G een stuk groter dan de Galaxy A41, die een relatief compact 6,1 inch-display heeft. Bovenin het scherm zit een kleine druppel-achtige notch voor de selfiecamera, maar de randen rondom het display zijn verder dun. Draai je de smartphone om, dan zie je vier camera’s. De 48 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en dieptesensor.

De Samsung Galaxy A42 5G heeft een Snapdragon 750-processor en daardoor kan ‘ie overweg met 5G. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt langzaam beschikbaar in Nederland en is vooral een feature waar je in de toekomst iets aan hebt. De grote voordelen van 5G, zoals echte snelheidswinsten, laten nog op zich wachten. Desondanks is de Galaxy A42 5G dus wel klaar voor de toekomst.

Verder heeft de nieuwe Samsung-telefoon een vingerafdrukscanner onder het scherm, 4GB aan werkgeheugen, 128GB aan uitbreidbare opslagruimte en een 5000 mAh-accu, die lang moet meegaan. Ook is snelladen aanwezig via usb-c en de smartphone draait op Android 10. We verwachten dat de A42 later ook wordt bijgewerkt naar Android 11 en waarschijnlijk ook nog een Android 12-update meepikt.

