Samsung heeft een nieuwe cashbackactie voor verschillende Galaxy A-telefoons. Koop je een Galaxy A42 5G, A51 of A71 bij de juiste shop, dan bespaar je 50 euro. Lees hier alles over de cashback.

Samsung Galaxy A42, A51 en A71 cashback

Deze nieuwe actie loopt van 11 januari tot en met 7 februari 2021. Koop je in die periode een Samsung A42, Galaxy A51 of Samsung A71 dan krijg je bij Samsung zelf direct 50 euro korting in je winkelmandje. Koop je een van de toestellen bij een andere winkel die meedoet aan de actie, dan krijg je de 50 euro later op je rekening teruggestort. Alle informatie over de actie check je op deze actiepagina van Samsung.

De juiste gegevens invullen kan tot en met 21 februari 2021. Daarbij moet je denken aan het uploaden van de factuur en een foto van de streepjescode op de doos. Ook de EAN-code en het IMEI-nummer moeten leesbaar op de foto staan. De fabrikant zegt het geld binnen zes weken terug te geven.

Hieronder vind je per toestel al verschillende shops en providers, waar je er een kunt aanschaffen. Bekijk natuurlijk ook onze onderstaande koopadviseurs. Check dan wel even dubbel de voorwaarden, want de winkel moet uiteraard wel meedoen. Natuurlijk kun je ook altijd even onze sim only-prijsvergelijker bekijken: handig als je een toestel los aanschaft en alleen op zoek ben naar een betaalbaar sim only-abonnement.

Samsung Galaxy A42 5G

De Samsung Galaxy A42 koop je met cashback onder andere bij onderstaande winkels. Lees natuurlijk ook nog even onze Galaxy A42 5G review als je meer wil weten over dit toestel.

Samsung Galaxy A51

Ook de populaire Samsung A51 is verkrijgbaar met 50 euro korting en check hieronder de beste deals. We hebben het toestel tien maanden na de release nog eens uitvoerig getest. Onze bevindingen lees je in de Samsung A51 review-update.

Samsung Galaxy A71

Ook van dit model hebben we uiteraard een uitvoerige review geschreven. Interesse in de Samsung Galaxy A71? Check dan onderstaande deals.

Nieuwe toestellen in Galaxy A-lijn op komst?

De Galaxy A42 5G is onlangs geïntroduceerd en de opvolger van de populaire A41. De Galaxy A51 en A71 zijn al langer op de markt en geruchten over de opvolgers doen ook al even de ronde. Zo hebben we onder andere al vermeende renders gezien van de aankomende Samsung Galaxy A52 5G. Datzelfde geldt voor de A71-opvolger, want hoe de A72 5G eruit gaat zien weten we inmiddels ook al.

Het is echter onduidelijk wanneer we deze nieuwe toestellen gaan zien. Vorig jaar verschenen de A51 en A71 op 3 januari, maar tot nu is het angstvallig stil wat een onthulling betreft. Dat heeft uiteraard te maken met de Galaxy S21-aankondiging die voor 14 januari gepland staat. Op dat Unpacked-evenement presenteert de fabrikant drie nieuwe high-end toestellen, nieuwe draadloze Galaxy Buds en waarschijnlijk ook de Galaxy Smart Tag.

Wil je al het Samsung-nieuws volgen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Houd natuurlijk ook gewoon onze website in de gaten, zodat je altijd op de hoogte bent!

Het laatste nieuws over Samsung: