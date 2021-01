5G-versie Samsung Galaxy A51 verschijnt bij Nederlandse webwinkel

De Nederlandse webwinkel Belsimpel verkoopt nu een 5G-versie van de Samsung Galaxy A51. De reguliere (4G-)versie hoort bij de populairste Android-smartphones van dit moment.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy A51 5G kopen in Nederland

Bij webwinkel Belsimpel kun je nu terecht voor de 5G-versie van de Samsung Galaxy A51. De webshop verkoopt via grijze import het toestel voor 399 euro en zegt het binnen twee tot vier werkdagen te kunnen leveren. De Galaxy A51 5G is flink duurder dan de normale A51, die ‘slechts’ 4G ondersteunt. Daarvoor betaal je op dit moment zo’n 280 euro.

Er zijn wat verschillen tussen de 5G– en 4G-variant van de Galaxy A51. De 5G-smartphone kan overweg met het nieuwe mobiele netwerk, maar heeft ook een grotere accu van 4500 mAh. Ter vergelijking: de normale A51 heeft een 4000 mAh-batterij. Ook heeft de nieuwere telefoon een Exynos 980-chip die 5G-ondersteuning mogelijk maakt, en bovendien iets sneller is dan de Exynos 9611-processor van de reguliere A51. Ook is er standaard meer werkgeheugen (6GB in plaats van 4GB) aanwezig.

De Samsung Galaxy A51 met 5G-ondersteuning kun je los bij Belsimpel bestellen, maar je kan de telefoon ook in combinatie met een abonnement in huis halen. In onderstaande Galaxy A51 prijsvergelijker zie je de actuele prijzen van het goedkopere 4G-model.

Meer over de Galaxy A51

De Samsung Galaxy A51 is de populaire opvolger van de Galaxy A50, die ook in Nederland veel is verkocht. De smartphone heeft een 6,5 inch-amoled-scherm met dunne randen en een klein gat voor de selfiecamera. Ook aanwezig is een viervoudige camera achterop, met een normale lens, groothoeklens, macrocamera en dieptesensor. De vingerafdrukscanner zit onder het display en de 4000 mAh-accu zorgt ervoor dat de telefoon lang meegaat.

Wil je meer weten? Neem dan ook een kijkje in de uitgebreide Samsung Galaxy A51 review (of de review-update) en onze video hieronder.

Meer over Samsung: