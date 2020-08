De Samsung Galaxy A51 en Galaxy A71 zijn tijdelijk extra goedkoop. Tot het einde van deze maand krijg je namelijk 50 euro korting op de A51 en A71. Dit is hoe je de Samsung-cashback-korting claimt.

Samsung Galaxy A51 cashback-actie

De Galaxy A51 en A71, twee populaire midrangers, zijn ongeveer twee weken extra voordelig. Door de nieuwste cashback-actie van Samsung krijg je tijdelijk 50 euro retour bij een aankoop van een A51 of A71. Heb je één van de telefoons besteld, dan dien je je aankoop te registeren via deze actiepagina van Samsung. Vul het aanmeldformulier in en stuur een kopie van de verpakking en bon, zodat je gegevens gecontroleerd worden. Dit kan tot uiterlijk 13 september 2020.

De actie zelf loopt van 17 augustus tot en met 30 augustus. Je krijgt dus alleen de 50 euro retour als je de Galaxy A51 of A71 in deze periode koopt. In onze prijsvergelijker vind je de beste aanbiedingen voor een losse Galaxy A51 of Samsung A51 met abonnement. Je kan de smartphone dus ook bij een provider kopen, zoals Vodafone en Ben. Door de actie kost de Galaxy A51 nog maar 225 euro.

Ook voor een losse Samsung Galaxy A71 kun je terecht in de prijsvergelijker van Android Planet. Met de cashbackactie kost de telefoon nog iets meer dan 300 euro. De smartphone is uiteraard ook in combinatie met een abonnement verkrijgbaar.

Meer over de Samsung Galaxy A51 en A71

De Galaxy A51 is de opvolger van de A50 en één van de populairste smartphones van dit moment. Het toestel heeft een groot 6,5 inch-amoled-scherm (2400 bij 1080 pixels), vlotte Exynos 9611-chip en maar liefst vier camera’s achterop. Het gaat om een primaire 48 megapixel-camera, 12 megapixel-groothoeklens, macrolens voor foto’s van heel dichtbij en een dieptesensor voor portretfoto’s.

De Galaxy A71 is een krachtigere smartphone, die bovendien een groter 6,7 inch-amoled-scherm heeft. De telefoon wordt aangedreven door de snellere Snapdragon 730-chip en heeft een forse 4500 mAh-accu met ondersteuning voor supersnel opladen. Net als de A51 draait de A71 op Android 10 met de One UI-software van Samsung. De telefoons krijgen drie grote Android-updates, waardoor ze lekker lang meegaan. Hierdoor kun je rekenen op upgrades naar Android 11, 12 en 13.

Wil je meer weten? Check dan de losse Galaxy A51 review en Galaxy A71 review, waarin we alles over de toestellen vertellen. In de video hieronder praten we je in een paar minuten bij over het goedkopere model. Samsung bracht dit jaar ook de Galaxy A41, Galaxy A31 en Galaxy A21s uit, maar hier geldt de cashback-actie niet voor.

