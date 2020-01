De Samsung Galaxy A51, een nieuwe midranger met in totaal vijf camera’s, een randloos scherm en Android 10, is nu op voorraad bij diverse Nederlandse webwinkels. Het toestel kost 369 euro.

Samsung Galaxy A51 kopen: hier kun je terecht

De Samsung Galaxy A51 is vanaf nu verkrijgbaar bij een aantal Nederlandse webshops, zoals Mobiel.nl en Belsimpel. De losse Galaxy A51 is direct leverbaar en kost 369 euro, waarmee de telefoon bij verschijning twee tientjes duurder is dan zijn voorganger. De Galaxy A50 was één van de populaire smartphones van vorig jaar en kostte bij de release (in maart 2019) 349 euro. De A51 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en blauw.

De Galaxy A51 beschikt over een vernieuwd design, met een voorkantvullend scherm en klein cameragaatje bovenin. Daarnaast heeft de A51 maar liefst vier camera’s achterop. Hierbij gaat het om een primaire 48 megapixel-camera, 12 megapixel-camera voor groothoekfoto’s en dieptesensor voor portretfoto’s. Tot slot is er een 5 megapixel-macrocamera, waarmee je foto’s van heel dichtbij kunt maken. Een 32 megapixel-selfiecamera aan de voorkant maakt het plaatje compleet.

Het scherm van de Samsung Galaxy A51 is 6,5 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Onder de motorkap zit een Exynos 9611-chip met 4GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De accu is 4000 mAh groot en dat moet ruim voldoende zijn voor een volle dag gebruik. Tevens is snelladen aanwezig (15 Watt) via de usb-c-poort aan de onderkant.

Fijn is dat de Samsung Galaxy A51 uit de doos op Android 10 draait, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Over Android ligt de OneUI-software van Samsung en het bedrijf belooft minstens eens per kwartaal een beveiligingsupdate uit te brengen. Daarnaast geeft Samsung zijn midrange toestellen doorgaans twee grote Android-upgrades, wat zou betekenen dat de Galaxy A51 in de toekomst een Android 11- en 12-update krijgt.

Galaxy A71

Samsung kondigde tegelijk met de Galaxy A51 ook de Galaxy A71 aan. Dit toestel heeft een groter 6,7 inch-scherm, 4500 mAh-accu met 25 Watt-snelladen en iets krachtigere hardware. De A71 heeft een adviesprijs van 469 euro en verschijnt ook binnenkort in Nederland.

