Samsung Galaxy A51 in prijs gedaald: hier haal je ‘m goedkoper in huis

De Samsung Galaxy A51 is één van de meest populaire toestellen van de afgelopen jaren en inmiddels flink in prijs gedaald. Is het nog wel de beste keuze of kun je toch beter gaan voor de nieuwere Galaxy A52? Android Planet zet alle prijzen voor je op een rij.

Flinke prijsbesparing Samsung Galaxy A51

De Samsung Galaxy A51 werd begin januari 2020 gepresenteerd voor een instapprijs van 369 euro. Een losse 5G-variant is ook te koop in Nederland, maar dat gaat dan om grijze import, want officieel is het toestel hier niet uitgebracht. De afgelopen tijd is de prijs flink gedaald en inmiddels is ook de directe opvolger – de A52 – gepresenteerd en te koop.

Een losse Samsung Galaxy A51 pik je momenteel op voor 253 euro, waardoor je zeker al wat geld bespaart ten opzichte van de adviesprijs. Natuurlijk kun je het toestel ook combineren met een abonnement, maar de keuze wordt daarin wel steeds minder. Wel kun je nog terecht bij verschillende bekende (web)winkels, maar bij de meeste providers zelf is het toestel niet meer beschikbaar.

Samsung Galaxy A51 met abonnement – bespaar tot 205 euro

Als gezegd kun je de Galaxy A51 combineren met een abonnement. Dan moet je je wel wenden tot bekende winkels als Belsimpel, Mobiel.nl of GSMWeb. Combineer je het toestel met een abonnement, dan kun je nog flink besparen op de toestelkosten. Kies je bijvoorbeeld voor een KPN-abonnement, dan betaal je voor het toestel zelf nog slechts 48 euro.

Sluit je liever een abonnement af bij T-Mobile of Vodafone? Ook dan is de Galaxy A51 met flink veel voordeel aan te schaffen. In plaats van de losse prijs van 253 euro betaal je nog 72 euro voor het toestel. Een besparing dus van 181 euro.

Ook zijn er andere combinaties van providers en (web)shops te vinden, waarbij je een stuk minder betaalt voor de Samsung Galaxy A51. Check dan ook onderstaande deals.

De besparing op de Galaxy A51 in combinatie met een Ben-abonnement is zeker een stukje lager. Het fijne is wel dat de je daar al terecht kunt voor laag geprijsde belbundels, waardoor het totaalplaatje toch betaalbaar blijft.

Samsung Galaxy A51 of is de Galaxy A52 toch de betere keuze?

Daarnaast is de Samsung Galaxy A52 te koop en misschien wel de betere keuze. Eerder schreven we al een artikel met prijsdalingen voor de Galaxy A52, waar de combinatie met een abonnement ook interessant is qua prijsbesparing.

Welk toestel voor jouw de beste keuze is, kun alleen jij bepalen. De Galaxy A52 is nieuwer, heeft snellere hardware, betere camera’s en krijgt langer updates. Dat betekent niet dat de A51 geen goede keuze meer is, want dat toestel staat nog steeds z’n mannetje en is goedkoper.

Samsung Galaxy A52 met abonnement – bespaar tot 37 euro

De providers zelf focussen zich trouwens nagenoeg allemaal op de Galaxy A52 en hebben de A51 niet meer in het assortiment. Alleen Vodafone biedt ‘m nog direct aan, maar dat is simpel gezegd geen goede deal. Voor dezelfde prijs haal je daar namelijk ook de Galaxy A52 in huis. Een losse Samsung A52 kost momenteel trouwens 325 euro.

KPN heeft de A51 dus niet meer direct in het assortiment, maar de A52 combineren met een KPN-abonnement is natuurlijk gewoon mogelijk. Ook daar betaal je voor het toestel zelf 288 euro, een besparing van 37 euro.

Bovenstaande combinaties zijn met het 4G-model van het toestel, maar er is ook een 5G-versie op de markt. Daarvoor betaal je ook een meerprijs, maar dan kun je vanaf 2022 natuurlijk wel weer gebruikmaken van het snellere 5G-netwerk. De Samsung Galaxy A52 5G kost los nog 374 euro, combineer je hem met een abbo dan betaal je iets minder.

Losse prijzen verlaagd, prijzen voor abo’s hetzelfde

Opvallend is dat afgelopen weken de prijzen voor een losse Samsung Galaxy A52 zeker iets gedaald zijn. Dat wordt echter niet doorberekend in de prijzen van de A52 met abonnement, want die zijn nog exact hetzelfde. De besparing in combinatie met een abo is daardoor afgelopen tijd iets minder geworden.

