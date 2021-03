De nieuwe Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72 zijn direct in Nederland verkrijgbaar. Koop je één van de smartphones, dan ontvang je ook een setje draadloze oordopjes ter waarde van 149 euro. We zetten de beste deals op een rijtje.

Samsung heeft drie nieuwe toestellen uit de doeken gedaan en die zijn per direct te koop. Het gaat om de Samsung A52, A52 5G en Samsung A72. Bij de Galaxy A52 heb je keuze uit modellen met 4G- of 5G-ondersteuning, maar de A72 komt alleen met 4G-ondersteuning op de markt.

Koop je één van de drie smartphones, dan ontvang je tijdelijk ook een setje Galaxy Buds Plus ter waarde van 149 euro. Let op: bestel je via Samsung zelf, dan heb je geen recht op de oordopjes. De actie loopt tot en met 25 maart.

De Samsung Galaxy A52 is de meest betaalbare van het stel en heeft een adviesprijs van 349 euro. Kies je echter voor het model meer opslag of 5G-ondersteuning, dan betaal je respectievelijk 409 of 429 euro.

Het toestel heeft een scherm van 6,5 inch met een ververssnelheid van 90Hz, wordt geleverd met Android 11 en krijgt jarenlang updates. Keuze heb je uit de kleuren zwart, wit, blauw en paars en bestellen doe je via onderstaande shops.

Bij de 4G-versie heb je keuze uit een versie met 128GB of 256GB interne opslag. Opladen van de 4500 mAh-accu gaat met maximaal 25 Watt, maar Samsung levert helaas slechts een 15 Watt-oplader mee. De behuizing is stof- en waterdicht en in een gaatje in het scherm is de selfiecamera van 32 megapixel geplaatst. Op de achterkant zitten nog eens vier camera’s.

Natuurlijk kun je kiezen voor de Samsung A52 met abonnement of kiezen voor een losse Samsung Galaxy A52. Koop je ‘m los? Denk dan ook eens aan een bijpassend sim only-abonnement.

Naast de A52 is ook de Samsung Galaxy A72 gepresenteerd, die alleen als 4G-model op de markt komt. Wat opvalt is dat het scherm een fractie groter is, namelijk 6,7 inch. Ook de accucapaciteit is met 5000 mAh een stuk hoger dan de A52-versie.

Andere verschillen zien we bij de camera’s, want je kunt optische zoom gebruiken bij de Galaxy A72, om objecten zonder kwaliteitsverlies dichterbij te halen. Het toestel met 128GB interne opslag gaat over de digitale toonbank voor 449 euro.





Ook de A72 is te koop in het paars, blauw, wit en zwart en is stof- en waterdicht. Koop je ‘m bij bovenstaande shops (behalve Samsung) dan ontvang je ook het setje draadloze oordopjes. Natuurlijk kun je kiezen voor een losse Samsung A72 en ‘m combineren met sim only, of ga voor een abonnement met de Samsung Galaxy A72.

