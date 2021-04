De Samsung Galaxy A52 ligt pas net in de winkels, maar is nu al in prijs gedaald. In combinatie met een abonnement kan de korting flink oplopen. In dit artikel heeft Android Planet de beste Samsung A52-deals voor je op een rij gezet.

Flinke prijsdaling Samsung Galaxy A52

De Samsung Galaxy A52 is verkrijgbaar in verschillende versies. Het instapmodel met 128GB opslag en 4G-ondersteuning heeft een adviesprijs van 349 euro. De 256GB-versie kost 409 euro. De adviesprijs van de Galaxy A52 met 5G-ondersteuning ligt nog iets hoger: 429 euro.

Bij verschillende webwinkels is een los toestel al voor iets minder op te pikken, maar in combinatie met een abonnement kun je pas echt flink besparen. Je kunt een abonnement wel beter afsluiten bij een retailer dan bij een provider zelf. Kies je voor een duurdere bel- en internetbundel, dan betaal je ook minder voor het toestel zelf.

Bij Phonemarket zijn zowel de losse 4G- als 5G-versie van de Samsung Galaxy A52 te krijgen voor de beste prijs. De 4G-versie pik je op voor 334 euro, voor het 5G-model betaal je 393 euro.

Samsung Galaxy A52 bij providers

Kies je ervoor om de Samsung A52 bij een provider zelf te bestellen in combinatie met een abonnement? Dan betaal je overal hetzelfde voor het toestel. Het 4G-model kost je in combinatie met een abonnement 288 euro, een besparing van 46 euro. De 5G-versie kost overal 360 euro, wat je 31 euro scheelt ten opzichte van de huidige nieuwprijs.

Wel is het zo dat de inhoud van het abonnement verschilt en dus ook de prijs van de abonnementskosten. Zo kun je bij provider Ben al terecht voor een abonnement van 7 euro per maand. Bij T-Mobile, Tele2 en Vodafone kost een abonnement minimaal 13,50 per maand en bij KPN betaal je vanaf 16,50 per maand.

Samsung A52 via andere verkooppunten

Je kunt echter beter via een retailer een abonnement afsluiten met de Samsung Galaxy A52, want de besparing op het toestel ligt daarbij stukken hoger. Natuurlijk kun je bij verschillende kanalen terecht en de A52 combineren met elk abonnement naar keuze.

Samsung Galaxy A52 met Vodafone – bespaar tot 321 euro

Bestel je via bekende webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl een Vodafone-abonnement met de A52 dan bespaar je tot 321 euro.

Samsung Galaxy A52 met KPN – bespaar tot 190 euro

Via GSMweb is het toestel ook een stuk voordeliger in combinatie met een abonnement van KPN. Uiteraard heb je daar keuze uit het 4G- of 5G-model.

Samsung Galaxy A52 met Tele2 – bespaar tot 160 euro

Is Tele2 de provider waarbij je een abonnement wil afsluiten in combinatie met de Samsung Galaxy A52? Ook dan scoor je bij verschillende kanalen een prima deal.

Samsung Galaxy A52 met T-Mobile – bespaar tot 142 euro

Liever op zoek naar een abonnement van T-Mobile? Dan kun je terecht bij GSMweb en Belsimpel, waarbij de korting op het toestel oploopt tot 142 euro.

Samsung Galaxy A52 met Ben – bespaar tot 117 euro

Ook bij de voordelige provider Ben is de Samsung Galaxy A52 met abonnement te verkrijgen via verschillende verkooppunten. Zo scoor je ook daar een fijne korting.

Extra voordeel met combinatiekorting

Ontvang je thuis internet van KPN, T-Mobile of Ziggo? Dan loont het om een Samsung Galaxy A52 met abonnement bij dezelfde provider aan te schaffen. Je krijgt dan namelijk zogeheten combinatievoordeel. Dit kan al snel oplopen tot flinke besparen.

Vodafone met internet van Ziggo thuis: dubbele data en tot vijf euro korting per maand

dubbele data en tot vijf euro korting per maand T-Mobile met internet van T-Mobile Thuis : tot tien euro korting per maand

: tot tien euro korting per maand KPN met KPN Thuis: tot 7,50 euro korting

tot 7,50 euro korting Tele2 Thuis: dubbele data