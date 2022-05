Samsung Galaxy A52 in prijs verlaagd: zo goedkoop was ‘ie nog nooit

Het is weer mei – en dus hebben de meeste mensen hun vakantiegeld ontvangen. Wil je dit gebruiken voor een nieuwe smartphone? Dankzij de Vakantiegeld-deals van Belsimpel is de Samsung Galaxy A52 nu goedkoper dan ooit.

Samsung Galaxy A52 met Hollandsnieuwe-abonnement bij Belsimpel (bundel van 10GB)

Waar geef jij jouw vakantiegeld aan uit? Wie weet heb je wel de Galaxy A52 van Samsung op het oog. De A52 is een midrange-smartphone die van alle gemakken is voorzien. Het toestel heeft een lekker groot 6,5 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 90Hz, waardoor het helder en vloeiend oogt.

Hoewel de A52 inmiddels alweer een opvolger heeft gekregen, kun je nog lang met het toestel vooruit. De telefoon heeft een relatief krachtige chip en Samsung belooft nog jaren aan software-updates. Dankzij de Vakantiegeld-deals van Belsimpel haal je de Galaxy A52 nu goedkoper in huis dan ooit tevoren.

Lees ook: Samsung Galaxy A52 review: de populairste Samsung-telefoon nu nog beter

In combinatie met een Hollandsenieuwe-abonnement en 10GB aan data, belminuten of sms’jes kost de Samsung Galaxy A52 nu slechts 216 euro. Je betaalt het toestel maandelijks af, samen met de kosten van je bundel. In totaal kom je dan uit op 19 euro per maand. Je kunt er ook voor kiezen om de toestelkosten in één klap af te dragen. In dat geval betaal je maandelijks enkel nog 10 euro voor je bundel. Let op: als je voor een bundel met minder data kiest, gaat de prijs van het toestel zelf omhoog.

Ben je overtuigd? Wees er dan wel vlug bij, want de actie loopt maar van 20 tot en met 30 mei 2022. Daarbij moet ook vermeld worden dat de deals eerder offline kunnen gaan als ze vroegtijdig zijn uitverkocht.

Wil je de Samsung Galaxy A52 liever zonder abonnement kopen? Dan is hij niet bij Belsimpel het goedkoopst, maar bij AccessMarket. Hier kost het toestel 264 euro.

Nog meer deals bij Belsimpel

De Samsung Galaxy A52 is niet het enige toestel dat onder de Vakantiegeld-deals van Belsimpel valt. De webshop biedt nog veel meer smartphones en ook een aantal gadgets aan voor minder geld. Zo kosten de roze Apple AirPods Max nu slechts 409,95 euro. Alle deals vind je op de website van Belsimpel.