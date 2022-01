Koop tijdelijk de Galaxy A52s met 50 euro korting via een cashbackactie

De populaire Galaxy A52s van Samsung is tijdelijk extra goedkoop. Als je de telefoon de komende weken op de kop tikt, krijg je namelijk 50 euro terug. Dit is hoe je van de Samsung Galaxy A52s cashback-actie profiteert.

De cashback-actie van Samsung

De komende twee weken is de midrange telefoon van Samsung voor zacht prijsje op te halen via een abonnement óf als los toestel. Door een nieuwe cashback krijg je namelijk maar liefst 50 euro retour. Heb je de telefoon al in huis én aangeschaft tussen 3 januari en 23 januari, dan heb je geluk.

Via de actiepagina van Samsung kun je je aankoop registreren. Door de verpakking en aankoopbon te controleren, ziet het bedrijf of jij echt de telefoon hebt aangeschaft en geven ze het geld terug. Let hierbij wel op dat je je bon en verpakking goed bewaart en je uiterlijk 7 maart 2022 je registratie kan indienen.

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze actie en de Samsung Galaxy A52s willen aanschaffen, check dan onze prijsvergelijker voor de beste deals. Het toestel kost deze twee weken nog maar 335 euro. De cashbackactie van Samsung werkt ook als je het toestel met abonnement in huis haalt.

Meer over de Samsung Galaxy A52s

De verbeterde versie van de Samsung A52 kwam vorig najaar op de markt. Aan de buitenkant ziet deze er exact hetzelfde uit als zijn voorganger, maar toch zijn er enkele handige upgrades doorgevoerd. Zo hebben beide telefoons dezelfde waterdichtheid en dezelfde cameraspecificaties.

Dat betekent dat hij nog steeds in de regen gebruikt kan worden en dat de foto’s overdag haarscherp zijn. Door het verbeterde 120Hz-scherm (in plaats van 90Hz in de A52) voelt het amoled-display vloeiender aan, maar was er ook enige vrees dat de accu minder lang meeging. Gelukkig is dit niet het geval. De midrangetelefoon gaat, net als zijn voorganger, bij intensief gebruik een hele dag mee.

Het grote verbeterpunt ten opzichte van zijn voorganger is de snellere processor. Onder de motorkap heeft de Galaxy A52s de Snapdragon 778G in plaats van de Snapdragon 720G, die in de A52 zat. Hiermee is de A52s een stuk sneller dan zijn voorganger, die goede – maar zeker geen geweldige prestaties had.

Alle apps en games draaien vloeiend en het toestel kan ook standaard overweg met 5G. Ook het updatebeleid van Samsung is meer dan op orde. De Galaxy A52s draait op het moment op Android 11 en krijgt in de toekomst nog drie grote versie-updates.

Wil je meer weten over deze telefoon? Check dan onze Galaxy A52s review waar nog veel gedetailleerder de telefoon is beschreven. De cashbackactie van Samsung geldt ook voor de Galaxy S20 FE onder dezelfde voorwaarden.

