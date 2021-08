Samsung Galaxy A52s nu te koop in Nederland voor 449 euro

Vanaf nu kun je de Samsung Galaxy A52s kopen in Nederland. Voor 449 euro krijg je een complete 5G-smartphone met een krachtige processor en waterdicht ontwerp.

Samsung Galaxy A52s kopen in Nederland

Samsung kondigde de Galaxy A52s onlangs aan voor Nederland en nu kun je de nieuwe midranger kopen. Het toestel is een snellere versie van de Galaxy A52, de populaire smartphone die eerder dit jaar verscheen. Het toestel heeft standaard 5G-ondersteuning en een adviesprijs van 449 euro. Daarmee is de A52s duurder dan de reguliere Samsung A52.

Zoek je een nieuwe Android-telefoon en ben je van plan de Samsung Galaxy A52s te kopen? In de prijsvergelijker hieronder zie je bij welke webwinkels je terecht kunt. Check de beste deals voor een losse Samsung Galaxy A52s of neem de Samsung A52s met een abonnement. Je kan kiezen uit verschillende kleuren: mintgroen, wit, paars en zwart.

De Galaxy A52s lijkt in heel veel opzichten op zijn voorganger, maar is wel een stukje krachtiger. Dit komt door de nieuwe Snapdragon 778G-processor, die bovendien 5G-ondersteuning aan boord heeft. Deze chip zit ook in de onlangs gepresenteerde Motorola Edge 20. Van de reguliere A52 werd nog een losse 5G-versie uitgebracht, waarvoor je meer betaalde. Het goedkoopste model van de A52 is de 4G-versie, die 349 euro kost.

Weinig andere veranderingen

De Galaxy A52s is – op de snellere processor na – vrijwel identiek aan de normale A52. Zo heeft de smartphone een groot 6,5 inch-amoled-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor zien animaties er vloeiend uit, wat je bijvoorbeeld merkt als je door websites gaat scrollen of door de interface bladert. Het zorgt er bovendien voor dat de Galaxy A52s nog iets sneller aanvoelt.

De behuizing van de A52s is van plastic, maar dankzij de IP67-certificatie wel stof- en waterdicht. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm, al kun je ook de gezichtsherkenning gebruiken. De accu is 4500 mAh groot en ondersteunt snelladen met maximaal 25 Watt. Hierdoor zit de telefoon na een half uur aan het stroom weer voor ongeveer de helft vol. Draadloos opladen ontbreekt helaas.

Foto’s maakt de Samsung Galaxy A52s met de viervoudige camera achterop. De smartphone heeft een 64 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens-, 5 megapixel-macrocamera en een 5 megapixel-dieptesensor. Het nieuwe toestel draait uit de doos op Android 11 en wordt jarenlang ondersteund met Android-updates en beveiligingspatches.

Bekijk onze videoreview van de Samsung Galaxy A52

