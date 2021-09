Samsung Galaxy A52s flink in prijs gedaald: hier scoor je de beste deals

Samsung presenteerde de Galaxy A52s half augustus. Het toestel heeft een adviesprijs van 449 euro, maar is nu al flink in prijs gedaald. In dit artikel op Android Planet vind je de beste deals op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy A52s prijsbesparing

Onze review van de onlangs gepresenteerde Samsung Galaxy A52s verschijnt binnenkort en daarin kijken we uiteraard ook naar de prijs. De smartphone heeft een adviesprijs van 449 euro en is een iets snellere variant van de populaire Galaxy A52.

Inmiddels koop je een losse Samsung Galaxy A52s al voor 399 euro. Daarmee bespaar je dus al ruim 10 procent op de adviesprijs. Ben je ook op zoek naar een abonnement, dan loopt dat voordeel nog sneller op. In dit artikel lees je alles over de Samsung Galaxy A52s prijsbesparing en vind je natuurlijk de beste deals!

Samsung Galaxy A52s aanbiedingen bij providers

Wil je nog meer besparen, dan is het voordelig om de Galaxy A52s met abonnement aan te schaffen. Daarvoor kun je natuurlijk direct terecht bij de providers zelf. Let er dan wel op dat de toestelwaarde altijd hetzelfde is, ongeacht het abonnement wat je kiest.

Kies je voor een andere webwinkel (zie hieronder), dan kun je vaak net wat meer besparen. Natuurlijk hangt dat ook weer samen met het type abonnement dat je kiest. Kies je bij een andere winkel dan een provider, voor een kleine bundel, dan schieten de toestelkosten vaak weer flink omhoog.

Bij de providers zelf lopen ook nog verschillende (kortings)acties:

Besparing per provider bij webwinkels

Je kunt dus ook terecht bij andere webwinkels die de Galaxy A52s met abonnement verkopen. Bij onderstaande prijsbesparingen gaan we uit van abonnementen met onbeperkte data. Ook kijken we alleen naar de besparing op toestelkosten. Check daarom altijd wat je per maand betaalt voor het abonnement en aan toestelkosten.

Heb jij minder data nodig, kies dan simpelweg voor een kleinere databundel. Dan worden de maandkosten ook wat lager. Wel kan het zo zijn dat de toestelkosten weer omhoog schieten, bekijk daarom altijd de totaalprijs van het een- of tweejarige abonnement.

Samsung Galaxy A52s bij Vodafone – bespaar tot 207 euro

Kies je voor de Galaxy A52s met een abonnement van Vodafone dan bespaar je het meest: 207 euro. Afsluiten van een abo doe je dan makkelijk en snel via Belsimpel.

Samsung Galaxy A52s bij T-Mobile – bespaar tot 183 euro

Ook kun je de Galaxy A52s aanschaffen in combinatie met een abonnement bij T-Mobile. Zo bespaar je tot 183 euro op de toestelkosten, mooi meegenomen toch?

Samsung Galaxy A52s bij Tele2 – bespaar tot 159 euro

Sluit je liever een abonnement af bij Tele2, ook dat is natuurlijk mogelijk in combinatie met de Samsung Galaxy A52s. Afsluiten daarvan doe je direct bij Belsimpel.

Samsung Galaxy A52s bij KPN – bespaar tot 111 euro

Natuurlijk is de Galaxy A52s ook met een abonnement van provider KPN verkrijgbaar. Kies je voor een abo met onbeperkt internet dan bespaar je wel het minste: 111 euro.

Meer info over de Samsung Galaxy A52s

De Galaxy A52s is een verbeterde versie van de normale A52. Het grootste verbeterpunt is de processor, die in de A52s echt een stuk krachtiger is. Qua overige specificaties verschilt het toestel nauwelijks van zijn directe voorganger. We zien onder andere een groot amoled-scherm van 6,5 inch dat 120 keer per seconde ververst.

Samsung kiest voor een batterij van 4500 mAh die je snel kunt opladen. Het toestel wordt geleverd met Android 11 en krijgt jarenlang updates. Zo gaan we in de toekomst ook Android 12, 13 en 14 zien en heb je ook qua beveiliging niks te klagen.

Zoals gezegd verschijnt onze A52s review binnenkort op Android Planet. Natuurlijk kun je alvast wel onze Samsung Galaxy A52 review lezen of laat je even bijpraten in onze onderstaande videoreview.