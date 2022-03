5 redenen waarom de Samsung Galaxy A53 5G alles te bieden heeft voor 449 euro (ADV)

Heb je ook uitgekeken naar misschien wel de populairste smartphone van 2022? De Galaxy A53 van Samsung is eindelijk onthuld en we vertellen je wat hij allemaal te bieden heeft. Daarnaast profiteer je van een toffe (pre-)orderdeal!

Samsung’s Galaxy A53 zoekt grenzen op

Precies een jaar geleden introduceerde Samsung de succesvolle Galaxy A52. Met een prima prijs-kwaliteitverhouding werd het één van de populairste smartphones van 2021.

Nu is het tijd voor zijn opvolger, want Samsung heeft de Galaxy A53 gepresenteerd! De splinternieuwe midranger zet in op snelheid, indrukwekkende camera’s en een behoorlijke accuduur. Lees verder en ontdek waarom de A53 in elk opzicht een compleet toestel is.

(Pre-)order de Galaxy A53 nu en ontvang tijdelijk een gratis setje zwarte Galaxy Buds Live ter waarde van 149 euro. Deze draadloze oordopjes met ruisonderdrukking verbinden direct met je Samsung-telefoon. Wees er snel bij, want de actie loopt tot en met 17 april!

1. Krachtige hardware maakt alles soepel

De Galaxy A53 is een sprinter in de startblokken. Door de nieuwe en krachtige Exynos 1280-chip draait hij alle apps en games in rap tempo en zonder problemen. Start je er meerdere tegelijk? Dan weet hij daar ook raad mee door de 6GB aan werkgeheugen.

Veel van z’n snelheid zie je terug op het schitterende 6,5 inch-amoled-scherm met 120 verversingen per seconde. Daardoor scrol je zonder haperingen door lange feeds op social media en bekijk je games of films in levendige kleuren.

2. Alle camera’s die je nodig hebt

Of je nu elke seconde van je leven of zo nu en dan een mooie herinnering vastlegt: de Galaxy A53 heeft er een camera voor. Maak de leukste selfies met de 32 megapixel-camera in het display. De ingebouwde Fun Mode laat je kiezen uit speciale filters en effecten.

Achterop vind je een camera-eiland met alle lenzen die je nodig hebt. De 64 megapixel-hoofdcamera filmt in 4K-resolutie en legt ieder detail in foto’s vast, zelfs ‘s nachts. De 5 megapixel-dieptesensor helpt met diepte inschatten, zodat jij alle onbelangrijke details kan vervagen.

Met de 12 megapixel-groothoeklens krijg je meer in beeld. Zo schiet je mooie plaatjes van grote gebouwen en uitgestrekte landschappen. De macrolens van 5 megapixel maakt foto’s van heel dichtbij, zonder in te leveren op scherpte.

3. Snel opladen en lang gebruik

Volledig opgeladen gaat de 5000 mAh-batterij in de Galaxy A53 langer dan een dag mee. Zo beleef je uren plezier aan games, fotografie of social media. Door slimme software past het verbruik zich namelijk aan op jouw gebruik. Wanneer je minder energie nodig hebt, stapt deze automatisch over op de spaarstand.

Heeft de batterij nog maar een paar procent over? Hang ‘m dan aan de 25 Watt-snellader van Samsung. Zo zit je na een halfuurtje weer op 50 procent.

4. Weerbaar en beschermd

De Galaxy A53 is water- en stofbestendig door een IP67-certificatie. Daardoor maak je je geen zorgen in de regen of wanneer je ‘m bij een boswandeling in het zand laat vallen.

Ook het glas voor het display is beschermd. Het scherm heeft een extra stevige en krasbestendige afwerking. Daarmee kan de Galaxy A53 letterlijk tegen een stootje. Bovendien maak je ‘m nog weerbaarder met de officiële hoesjes van Samsung.

5. Ook online snel met 5G

Het klonk als toekomstmuziek, maar nu is het razendsnelle internet dichterbij dan ooit. Laad speelfilms in enkele tellen en vergeet hoe het is om te wachten op een video die moet bufferen. Zo kijk je wanneer je maar wil al je favoriete films, gewoon op je smartphone.

De Galaxy A53 ondersteunt 5G en is daarmee klaar voor de landelijke uitrol van het netwerk. Door hogere bandbreedtes betekent dat een beter bereik. Zo kun je altijd en overal bellen en videovergaderen.

Galaxy A33: topper in z’n eigen genre

De A53 deelt het podium met de kersverse Samsung Galaxy A33. Deze smartphone moet het hebben van zijn uiterlijk, goede beeldkwaliteit en solide camera’s.

De opvolger van de A32 blinkt (letterlijk) uit door de glansafwerking van z’n behuizing. Het kleurrijke 6,4 inch-display lijkt hier randloos in over te gaan en belooft daarom een prettige kijkervaring op volledig scherm. Met zijn 90Hz-ververssnelheid toont ‘ie lekker vloeiende beelden.

Kies een van de camera’s op de A33 en begin met het vullen van je galerij. Gebruik de 48 megapixel-hoofdcamera voor scherpe beelden in het licht en donker, zelfs met trillende handen. De 8 megapixel-groothoeklens helpt bij uitgezoomde groepsfoto’s of een stadssilhouet over de hele horizon. Maak je vooral selfies? Dan gebruik je de 32 megapixel-camera aan de voorkant en eventueel een van de ingebouwde effecten of filters.

Nieuwsgierig geworden? De Samsung Galaxy A33 is op 22 april verkrijgbaar. Houd in de tussentijd de pagina van Samsung in de gaten om meer te weten over de Galaxy A33.

(Pre-)order de Samsung Galaxy A53 5G met Buds Live

Ben je al helemaal om en kan je niet wachten om je nieuwe Galaxy A53 5G in huis te halen? Dan ben je vast ook benieuwd naar de verschillende smaakjes waarin je ‘m kunt kopen. Zo heb je keuze uit een zwarte, blauwe of oranje behuizing en een ruime opslagcapaciteit van 128GB of 256GB.

Vergeet ook niet de lopende (pre-)orderactie waarmee je een setje zwarte Galaxy Buds Live cadeau krijgt met een adviesprijs van 149 euro. Deze geldt tot en met 17 april, dus wees er gauw bij!