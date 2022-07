Tip: Samsung Galaxy A53 nu 50 euro goedkoper door cashback

De komende dagen kun je nog profiteren van een handige cashbackactie op de Samsung Galaxy A53. Zo bespaar je 50 euro op de populaire midranger.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A53 cashback: dit moet je weten

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone en overweeg je de Samsung Galaxy A53? Wees er dan snel bij, want je kan de telefoon de komende dagen voor minder in huis halen. Je krijgt namelijk 50 euro cashback van Samsung. De actie geldt tot en met zondag 31 juli.

Ook belangrijk om te weten: je hebt tot en met 30 september om je aankoop vervolgens te registeren. Dat doe je via deze actiepagina van Samsung, waarbij je onder andere het IMEI- en EAN-nummer én het aankoopbewijs van je toestel moet uploaden. Heb je dit gedaan en keurt Samsung je aanvraag goed, dan wordt het geld binnen negen weken op je rekening gestort.

De Samsung A53 heeft een adviesprijs van 449 euro, maar is op het moment van schrijven voor zo’n 360 euro te vinden. Door de cashbackactie betaal je daarom nog ongeveer 310 euro voor de smartphone. Wil je alles nog eens rustig nalezen? Check dan de actiepagina van Samsung.

Dit is de Galaxy A53

De Galaxy A53 is de opvolger van de enorm populaire Galaxy A52 en A52s. De A53 verschilt niet enorm van deze toestellen, maar is natuurlijk wel op diverse punten verbeterd. Het scherm is bijvoorbeeld helderder en heeft een hogere ververssnelheid van 120Hz. Dat zorgt voor erg vloeiende beelden.

Daarnaast heeft de Samsung A53 een viervoudige camera achterop, waarbij voornamelijk de nachtmodus is verbeterd. Hierdoor maak je mooiere foto’s bij slechte lichtomstandigheden. Verder heeft de telefoon een nieuwe Exynos 1280-processor, maar die zorgt niet per se voor betere prestaties – zoals je kan lezen in onze Samsung A53 review.

Eén van de belangrijkste (en beste) features van de Galaxy A53 is het goede updatebeleid. De smartphone krijgt maar liefst vier grote Android-upgrades: Android 13, 14, 15 en 16. Ook kan het toestel rekenen op vijf jaar aan beveiligingspatches, die lekken dichten en hackers buiten de deur houden.

Meer lezen over Samsung: