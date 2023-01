Samsung Galaxy A53 flink in prijs gedaald: dit zijn de beste deals

De Samsung Galaxy A53 is momenteel flink afgeprijsd. Ben je op zoek naar een los toestel of juist in combinatie met een abonnement? Wij hebben de beste deals voor je verzameld.

Alles over de Samsung Galaxy A53

Qua uiterlijk lijkt de Samsung Galaxy A53 erg op zijn voorganger, de Galaxy A52. De telefoon heeft dezelfde plastic behuizing, met achterop een viervoudige camera. Dankzij de IP67-certificatie is het toestel water- en stofdicht en onder het scherm vind je de vingerafdrukscanner.

Aan de voorkant bevindt zich een 6,5 inch amoled-scherm, dat wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass 5. De Samsung A53 heeft een 5000 mAh-accu die snel kan opladen, waardoor je na 30 minuten weer een halfvolle accu hebt. De 25-Watt snellader hiervoor is apart verkrijgbaar. Mocht je meer opslag nodig hebben, dan kun je dit uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Grote pluspunten van de Samsung Galaxy A53 zijn de software en het goede updatebeleid. De Galaxy A53 draait inmiddels op Android 13 en krijgt updates tot en met Android 16. Daarnaast wordt het toestel vijf jaar lang voorzien van beveiligingspatches, wat ook niet verkeerd is.

De adviesprijs van de Samsung Galaxy A53 is 449 euro. De smartphone is inmiddels flink in prijs gezakt en los verkrijgbaar voor 327 euro bij Amazon.

Samsung Galaxy A53 bij webshops – bespaar tot 195 euro

Combineer je de Samsung Galaxy A53 met een abonnement, dan bespaar je nog meer. Wanneer je de telefoon aanschaft bij webshops als Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb, dan loopt dit voordeel op tot 195 euro.

Samsung Galaxy A53 abonnement van Vodafone – bespaar tot 195 euro

Als je het toestel nu aanschaft bij Belsimpel in combinatie met een Vodafone abonnement, dan bespaar je tot 195 euro op de toestelprijs. Ben je ook in het bezit van digitale tv van Ziggo? Dan ontvang je dubbele data en extra korting op je abonnement.

Samsung Galaxy A53 abonnement van T-Mobile – bespaar tot 172 euro

Bestel je de A53 in combinatie met een T-Mobile abonnement bij Mobiel.nl, dan bespaar je tot 172 euro op de toestelkosten. Zijn er daarnaast meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of T-Mobile thuis geregistreerd op dit adres? Je krijgt dan nog eens 2,50 euro korting per maand en 2GB aan extra data.

Samsung Galaxy A53 abonnement van Tele2 – bespaar tot 137 euro

Schaf je de Galaxy A53 aan met een Tele2 abonnement via Belsimpel, dan bespaar je tot 137 euro. Heb je meerdere Tele2 abonnementen op jouw adres? Dan ontvang je tot 5GB extra data per maand.

Samsung Galaxy A53 abonnement van KPN – bespaar tot 135 euro

Bestel je het toestel in combinatie met een KPN abonnement bij GSMweb, dan bespaar je maar liefst 135 euro. En je ontvangt ook nog eens 7,50 euro korting op je mobiele abonnement als je internet thuis van KPN hebt.

Samsung Galaxy A53 abonnement van Ben – bespaar tot 125 euro

Wanneer je de smartphone bestelt in combinatie met een Ben abonnement bij Belsimpel, dan bespaar je tot 125 euro. Ook ontvang je 1GB extra en 5 euro korting op internet voor T-Mobile thuis.

Samsung Galaxy A53 abonnement van Simyo – bespaar tot 99 euro

Als je het toestel aanschaft bij Belsimpel met daarbij een Simyo abonnement, dan bespaar je tot 99 euro. In combinatie met een internet thuis abonnement ontvang je dubbel zoveel data en dubbel zoveel belminuten in je bundel.

Samsung Galaxy A53 aanbiedingen bij providers – bespaar tot 39 euro

Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om bij de provider zelf te bestellen. Je bespaart in dat geval wel minder op de losse toestelprijs. Daarnaast betaal je altijd evenveel voor het toestel, ongeacht de keuze van het abonnement.

De maximale besparing bij de providers zelf bedraagt 39 euro. Daarom geven we je als tip mee om de telefoon te combineren met een abonnement bij bovengenoemde webshops als Mobiel.nl of Belsimpel. Uiteindelijk betaal je dan flink minder voor het toestel.