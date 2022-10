Tip: Samsung Galaxy A53 nu tijdelijk met gratis Buds 2-oordopjes

Nog een aantal dagen krijg je een setje Galaxy Buds 2-oordopjes cadeau als je de Samsung Galaxy A53 aanschaft. Lees hier meer over de actie.

Samsung Galaxy A53 met gratis Buds 2

Ben je op zoek naar een nieuwe Android-telefoon en lijkt de Samsung Galaxy A53 je wel wat? Dan is het goed om te weten dat er nog enkele dagen een actie loopt. Je krijgt namelijk een setje Galaxy Buds 2 cadeau, mits je de A53 uiterlijk 30 oktober koopt. Dit zijn draadloze oordopjes met noise cancelling en een accuduur van vijf uur.

Vervolgens heb je tot en met 30 december de tijd om je aankoop bij Samsung te registreren. Dat doe je via deze actiepagina, waar je onder andere een foto van het IMEI- en EAN-nummer plus je aankoopbewijs moet uploaden. Als alle gegevens kloppen, stuurt Samsung binnen negen weken een setje van de Galaxy Buds 2 naar je op.

Belangrijk om te weten is dat de actie geldt voor zowel de 128GB- als 256GB-versie van de Samsung A53. Ook dien je het toestel aan te schaffen bij een deelnemend verkooppunt. Een lijst hiervan vind je op de actiepagina, maar het komt erop neer dat bijna alle bekende webwinkels wel meedoen.

Over de Galaxy A53

De Samsung Galaxy A53 is een populaire midranger en de opvolger van de (minstens zo populaire) A52 en A52s. Het toestel beschikt over prima specificaties, een mooi scherm en goede camera’s, en kost niet de hoofdprijs. Op dit moment betaal je 340 tot 350 euro voor de Samsung-smartphone.

Het scherm van de A53 is 6,5 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, waardoor alles scherp oogt. De ververssnelheid ligt op 120Hz, zodat animaties veel vloeiender zijn. De behuizing van de telefoon is stof- en waterdicht, maar wel gemaakt van plastic. Het scherm wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass.

De Exynos 1280-processor is niet de allersnelste, maar vlot genoeg voor de meeste gebruikers. Je krijgt 128GB aan opslagruimte, al is er zoals gezegd ook een versie met 256GB beschikbaar. In totaal zijn er vijf camera’s: een 64 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera, 5 megapixel-dieptesensor én een 32 megapixel-selfiecamera.

Een goede reden om voor de Galaxy A53 te kiezen, is het updatebeleid van Samsung. De fabrikant belooft vier Android-upgrades uit te rollen, waardoor je tot en met Android-versie 16 goed zit. Daarnaast kun je rekenen op vijf jaar aan beveiligingspatches. Meer lees je in de Samsung Galaxy A53 review – of kijk de video hieronder.

