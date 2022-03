Samsung Galaxy A53 nu te koop in Nederland: check hier de beste deals

De gloednieuwe Samsung Galaxy A53 is nu te koop en leverbaar in Nederland. De middenklasser heeft goede specificaties en een adviesprijs van 449 euro. Check hier de beste deals.

Samsung Galaxy A53 kopen

Heb je gewacht op de release van de Samsung Galaxy A53? Dan hebben we goed nieuws, want het nieuwe toestel is nu op voorraad bij veel Nederlandse webwinkels. Dat betekent dat als je de smartphone vandaag bestelt, je ‘m morgen vaak al in huis haalt. Daarmee is de Galaxy A53 iets eerder verkrijgbaar dan verwacht, want de officiële release vindt eigenlijk op 1 april plaats.

De Samsung Galaxy A53 heeft een adviesprijs van 449 euro. Daarvoor krijg je de versie met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De krachtigere variant, met 8/256GB geheugen, kost 509 euro. De A53 komt in verschillende kleurtjes op de markt: zwart, lichtblauw en geel/oranje.

Als je tijdig bestelt, krijg je een setje Galaxy Buds Live-oordopjes cadeau bij de Samsung A53. De actie geldt alleen als je de smartphone uiterlijk 17 april koopt. Daarna heb je tot en met 31 mei om je aankoop te registeren via de Samsung-website, waarna je de oordopjes binnen enkele weken krijgt opgestuurd.

Dit is de Samsung Galaxy A53

De Galaxy A53 volgt de populaire Samsung A52 en A52s van vorig jaar op. De nieuwe smartphone is aan de buitenkant nauwelijks veranderd en de verbeteringen zien we dan ook aan de binnenkant. Zo is het toestel voorzien van een snelle Exynos 1280-processor, die betere prestaties moet afleveren.

Daarnaast is de batterij een stukje groter: 5000 mAh. Dit moet ervoor zorgen dat de Samsung A53 langer meegaat op een volle lading, al moet je altijd het einde van de dag kunnen halen. Snel opladen gaat met 25 Watt, maar je moet hiervoor wel een geschikte adapter regelen. Samsung stopt namelijk geen oplader in het doosje.

Kijk je naar de voorkant, dan zie je een 6,5 inch-super-amoled-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Het display is vloeiender én helderder dan bij de A52. Verder is de Galaxy A53 stof- en waterdicht, krijgt ‘ie vijf jaar lang updates en zit er een vingerafdrukscanner onder het scherm. De Samsung Galaxy A33, die tegelijk met de A53 werd aangekondigd, beschikt trouwens ook over deze features.

Foto’s maakt de Samsung-midranger met de viervoudige camera achterop. De 64 megapixel-hoofdcamera is verbeterd en schiet mooiere plaatjes in het donker. Ook de portretmodus is vernieuwd. Verder kun je aan de slag met een 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en 5 megapixel-dieptesensor.

