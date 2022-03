Samsung Galaxy A53 pre-orderen: tijdelijk met gratis Galaxy Buds-oordopjes

Nu de Samsung Galaxy A53 officieel is onthuld, is de smartphone ook te pre-orderen. Op 1 april ligt het nieuwe toestel in de Nederlandse winkels en tijdelijk kun je profiteren van een pre-order-actie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A53 pre-orderen: dit moet je weten

De Galaxy A53 is de nieuwste midranger van Samsung en de opvolger van de succesvolle Galaxy A52(s). Het toestel werd deze week gepresenteerd en dat betekent dat je ‘m nu ook kan pre-orderen. Hierdoor weet je zeker dat je de telefoon meteen op de releasedag (1 april) in huis hebt.

Samsung Galaxy A53 – 6GB / 128GB – 449 euro

Samsung Galaxy A53 – 8GB / 256GB – 509 euro

Samsung geeft vroege bestellers een cadeautje bij de aanschaf van de Galaxy A53. Bestel je het toestel, dan krijg je er een setje Galaxy Buds Live bij. Deze draadloze oordopjes hebben actieve ruisonderdrukking en een adviesprijs van 149 euro.

De actie loopt tot en met 17 april 2022 bij deelnemende winkels. Op deze actiepagina van Samsung zie je welke (web)shops meedoen en hoe je je aankoop moet registreren. Dit kan overigens tot en met 31 mei 2022 en wanneer je het proces hebt doorlopen, krijg je de oordopjes binnen negen weken opgestuurd.

Samsung Galaxy A53 kopen

Je kan de Samsung Galaxy A53 zowel los als in combinatie met een abonnement kopen. Hieronder zetten we op een rijtje bij welke winkels je terecht kan. In de Samsung A53-prijsvergelijker zetten we de beste deals voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy A53 los kopen:

Samsung Galaxy A53 met abonnement:

Meer over de Samsung A53

De Samsung Galaxy A53 moet de nieuwe midrangetopper van het bedrijf worden. De smartphone lijkt veel op zijn voorganger en heeft bijvoorbeeld opnieuw een 6,5 inch-scherm, maar dan wel met een hogere 120Hz-ververssnelheid. Hierdoor zien beelden er heel vloeiend uit en haperen animaties niet. Het scherm kan ook helderder dan bij de Galaxy A52.

Onder de motorkap zit een snellere Exynos 1280-processor met 6/8GB werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest. Met een micro-sd-geheugenkaartje kun je de opslag verder uitbreiden. De Samsung A53 draait op Android 12, krijgt vier jaar Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches.

Een belangrijke verbetering is de grotere accu van 5000 mAh, die makkelijk een volle dag mee moet gaan. Op de achterkant zien we vier camera’s, met onder andere een 64 megapixel-hoofdcamera die betere foto’s maakt in het donker. Ook de portretmodus is verbeterd, zodat je een mooier scherptediepte-effect krijgt.

Lees meer nieuwtjes over Samsung: