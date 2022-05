Samsung A53 al flink in prijs gedaald: hier haal je ‘m goedkoop in huis

Ben je van plan de Samsung Galaxy A53 in huis te halen? Je kan inmiddels flink wat euro’s besparen, want het toestel is in prijs gedaald. Check in dit artikel de beste deals op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A53-prijsdaling: de beste prijzen

Met de Galaxy A53 bracht Samsung in maart een opvolger uit voor de razendpopulaire Galaxy A52. De A53 lijkt behoorlijk op zijn voorganger, al heeft Samsung natuurlijk fijne verbeteringen doorgevoerd. Zo heeft het scherm nu een 120Hz-ververssnelheid, waardoor het beeld heel erg vloeiend is.

Daarnaast beschikt de Samsung A53 over een grotere accu van 5000 mAh, die bovendien lekker snel kan opladen. Ook nieuw is de Exynos 1280-processor, die voor prima prestaties zorgt. Maar misschien nog veel belangrijker: de Samsung A53 krijgt heel lang updates en wordt tot en met Android 16 bijgewerkt. Beveiligingspatches brengt Samsung vijf jaar lang uit en dat is ook erg netjes.

De adviesprijs van de Samsung Galaxy A53 bedraagt 449 euro. Inmiddels is de smartphone een stuk goedkoper: voor 332 euro kun je ‘m oppikken bij webwinkel Accessmarket. Hierbij kun je kiezen uit vier kleuren: zwart, wit, blauw en geel/oranje.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste Samsung A53 deals bij providers – bespaar tot 70 euro

Het is natuurlijk ook mogelijk om de Samsung Galaxy A53 bij een provider te kopen. Belangrijk om te weten is dat je dan zelf moet uitrekenen of je hiermee het meeste bespaart. Een deal sluiten bij een provider is alleen raadzaam als je geen al te grote bundel afsluit voor data, sms’jes of belminuten. Bij andere webwinkels loopt je voordeel (vooral bij grotere bundels) daarom ook wat sneller op.

Bij providers geldt op dit moment overigens een cashbackactie, waardoor er nog 50 euro van het aankoopbedrag af gaat. De actie geldt tot en met 29 mei en hebben al meegerekend in de besparing.

Bij KPN en Simyo is de besparing op de Samsung Galaxy A53 het grootst: 70 euro. Bij providers Vodafone, T-Mobile en Tele2 is dat een stuk lager en ‘maar’ 46 euro. Hieronder vind je de directe links naar de beste deals bij providers zelfs in combinatie met dit toestel.

Samsung Galaxy A53 bij webshops – bespaar tot 238 euro

Omdat je bij andere webshops meer kan besparen dan bij providers, is het interessant om hier een kijkje te nemen. Denk bijvoorbeeld aan webwinkels als Belsimpel en Mobiel.nl. Bij de besparingen hieronder zijn we uitgegaan van de Unlimited-abonnementen, die ideaal zijn voor grootverbruikers.

Samsung A53 met abonnement van Vodafone – bespaar tot 238 euro

Kies je voor de Samsung Galaxy A53 in combinatie met een fors abonnement van Vodafone, dan kun je veel besparen – mits je bij Mobiel.nl bestelt. De telefoon kost dan nog 144 euro, waardoor je dus 238 euro bespaart.

Samsung A53 met abonnement van KPN – bespaar tot 166 euro

Met een abonnement van KPN in combinatie met de Samsung A53 bespaar je tot 166 euro. Via Belsimpel betaal je bij een Unlimited-abonnement nog 140 euro voor het toestel.

Samsung A53 met abonnement van T-Mobile – bespaar tot 142 euro

Ook T-Mobile heeft een interessante prijs voor de Galaxy A53 als je een abonnement bij de provider afsluit. Doe je dit bij webwinkel Mobiel.nl, dan bespaar je tot 142 euro.

Samsung A53 met abonnement van Tele2 – bespaar tot 106 euro

De besparing is bij Tele2 wat minder indrukwekkend, maar alsnog de moeite waard. Ook hier ben je het goedkoopst uit als je bij Belsimpel een abonnement afsluit: je bespaart 106 euro.

Samsung A53 met abonnement van Simyo – bespaar tot 70 euro

Tot slot willen we provider Simyo noemen. Daar kun je tot 70 euro op de populaire Samsung A53 besparen, mits je voor een flink abonnement kiest.

Lees ook de Samsung Galaxy A53 review

Wil je meer weten over de Samsung Galaxy A53 voordat je de telefoon in huis haalt? Check dan de uitgebreide recensie die we op Android Planet hebben gepubliceerd. Hieronder lees je alvast de conclusie van de Samsung Galaxy A53 review.

De Samsung Galaxy A53 doet veel goed. De bouwkwaliteit is prima, de accuduur uitstekend en hoewel de camera’s wat inconsistent zijn, vallen ze binnen deze prijsklasse niet uit de toon. Bovendien geniet je van een fijn scherm dat voor veel mensen amper te onderscheiden is van absolute toptoestellen.

Om de illusie van een vlaggenschip hoog te houden, heeft Samsung wel moeten bezuinigen op de processor. Dat is een compromis waar we grote vraagtekens bij zetten. Dankzij het uitstekende softwarebeleid kun je de A53 in theorie lang gebruiken. We vrezen echter dat het toestel over een jaar of drie al te traag aan zal voelen. Als je deze telefoon overweegt, zouden we daarom zeker ook naar zijn voorganger kijken. De A52s wordt minder lang ondersteund, maar is een stuk sneller én voordeliger.