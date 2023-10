Tip: Samsung Galaxy A54 en A34 nu met gratis Buds 2-oordopjes

Koop je een Samsung Galaxy A54 of A34, dan krijg je tijdelijk een setje Buds 2-oordopjes cadeau. In dit artikel vertellen we je meer over de actie.

Samsung Galaxy A54 met gratis Buds 2

Als je een nieuwe smartphone zoekt en overweegt de Samsung Galaxy A54 of A34 aan te schaffen, kun je tijdelijk profiteren van een interessante actie. Samsung geeft een setje Galaxy Buds 2 bij de telefoons cadeau. Deze oordopjes hebben noise cancelling om omgevingsgeluid weg te filteren en gaan tot vijf uur mee op een volle accu.

Belangrijk om te weten is dat de actie geldt als je de A54 of A34 bij Samsung zelf aanschaft. De Galaxy Buds 2 worden automatisch aan je bestelling toegevoegd als je de smartphone in je winkelwagentje plaatst. De aanbieding loopt tot en met 12 november en zolang de voorraad strekt. Voor die datum dien je de A54/A34 dus te bestellen om de Buds 2 cadeau te krijgen.

Bij sommige webwinkels kun je ook profiteren van de actie, door je aankoop achteraf aan te melden bij Samsung. Hier loopt de aanbieding tot en met 5 november, waarbij je jouw aankoop pas vanaf 9 oktober kan registreren. Dat laatste kan weer tot uiterlijk 5 januari 2024.

Over de Samsung A54 en A34

De Samsung Galaxy A54 is de opvolger van de Galaxy A53. Het toestel is één van de belangrijkste Samsung-telefoons van 2023 en heeft een prima prijs-kwaliteitverhouding. De smartphone beschikt over een fraai scherm, vlotte hardware, in totaal vier camera’s en een 5000 mAh-accu die het zonder problemen een lange dag volhoudt.

De Samsung Galaxy A54

De Galaxy A34 is goedkoper dan de A54 en heeft minder krachtige hardware. Ook heeft het toestel standaard minder werkgeheugen (6GB in plaats van 8GB) dan zijn duurdere broer, al krijg je wel dezelfde hoeveelheid opslagruimte (128GB). Verder heeft de smartphone een minder goede hoofdcamera en groothoeklens. Het scherm is met 6,6 inch wel groter dan dat van de A54, die het met 6,4 inch moet doen.

Goed om te weten is dat Samsung de Galaxy A54 en A34 erg lang van updates voorziet. De telefoons draaien uit de doos op Android 13 en krijgen in de toekomst vier grote Android-upgrades. Tot en met Android 17 zit je dus goed. Daarnaast ontvangen de Galaxy A54 en A34 vijf jaar lang beveiligingspatches om hackers buiten de deur te houden.

