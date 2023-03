5 redenen waarom je de Samsung Galaxy A54 in huis wil halen (ADV)

De Samsung Galaxy A54 is gepresenteerd en treedt in de voetsporen van de A53, één van de populairste smartphones van 2022. Wij zetten vijf redenen waarom je het toestel wil kopen voor je op een rijtje.

Ontdek de Samsung Galaxy A54

De opvolger van de A53, een van de meest populaire smartphones van 2022, is gepresenteerd door Samsung. De A53 had een prima prijs-kwaliteitverhouding en nu is er een opvolger in de vorm van de Samsung Galaxy A54. Het toestel is nu te vinden bij Vodafone.

De midrange-smartphone heeft het herkenbare Samsung-uiterlijk dat sterk lijkt op de Galaxy S23. Met de Galaxy A54 zet de fabrikant onder andere in op vloeiende en heldere beelden, scherpe kiekjes en krachtige hardware.

1. Smartphone met power

Met de Samsung Galaxy A54 haal je voor relatief weinig geld een complete smartphone in huis. Dankzij de Exynos 1380-processor is de telefoon krachtig genoeg om elke taak aan te kunnen. Je speelt games moeiteloos en wil je ondertussen even je mail checken, dan is dat ook geen probleem. Multitasken kan ‘ie namelijk ook goed door de ruime hoeveelheid werkgeheugen.

De games speel je comfortabel op het grote en scherpe display. De kleuren komen goed uit de verf en zuigen je dus volledig het spel in. Verder maak je met de verschillende camera’s die de smartphone rijk is prima kiekjes. De camera’s zijn trouwens – anders dan die van de A53 – niet meer in een camera-eiland verwerkt, maar steken los uit de behuizing.

2. Alle camera’s die je nodig hebt

Alles wat je doet leg je natuurlijk graag vast en dan moet elke foto van perfecte kwaliteit zijn. De Galaxy A54 begrijpt dit en levert dan ook goede foto’s af. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en maakt gebruik van pixel binning.

Dit betekent dat meerdere pixels met elkaar worden gecombineerd, waardoor kleuren en scherpte overeenkomen met de werkelijkheid. Dit heeft kwaliteitskiekjes als resultaat. Video’s leg je trouwens in 4K-kwaliteit vast met de verbeterde optische beeldstabilisatie.

Verder heb je met de Samsung Galaxy A54 nog de beschikking over een 12 megapixel-groothoeklens. Hiermee til je foto’s van architectuur of grote groepen naar een hoger niveau. Met de macrocamera leg je je onderwerpen van dichtbij vast. Tot slot is er een 32 megapixel-frontcamera voor scherpe selfies en videogesprekken.

3. Stralend scherm

Het scherm van de A54 is een feest om naar te kijken. Het 6,4 inch-amoled-display heeft namelijk een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels en laat kleuren er extra mooi uitzien. Met de hoge helderheid kijk je in ieder licht – ook in de felle zomerzon – de nieuwste afleveringen van je favoriete series.

Bovendien worden de pixels van het scherm maximaal 120 keer per seconde ververst. Dit zorgt ervoor dat je soepel door al je apps scrollt. Doe je even niets met je telefoon of staat het scherm stil, dan ververst ‘ie minder vaak. Zo bespaar je batterij en doe je lekker lang met een acculading. De batterij is groot en laadt snel op.

4. Toekomstbestendig met de A54

De Samsung Galaxy A54 draait uit de doos op Android 13. Samsung past het besturingssysteem aan door bijvoorbeeld een eigen draai te geven aan het design. Zo zien de icoontjes van apps er net even iets anders uit dan op telefoons van andere merken.

De Galaxy A54 is erg toekomstbestendig, want Samsung belooft de telefoon van de komende vier Android-updates te voorzien. Je kunt dus tot en met Android 17 aan de slag met nieuwe functies. Daarbij krijg je ook vijf jaar aan beveiligingsupdates!

Verder ondersteunt de Samsung Galaxy A54 ook 5G. In combinatie met het 5G-netwerk van Vodafone geniet je van razendsnel internet. Bovendien geeft 5G een stabielere verbinding dan 4G, ook op drukke plekken zoals een station of muziekfestival. Bij Vodafone zit 5G ook nog eens standaard inbegrepen bij je abonnement.

5. Een kleur voor iedereen

De Samsung Galaxy A54 is te bestellen in meerdere geheugenvarianten en over werkgeheugen hoef je je sowieso nooit zorgen te maken. Je hebt keuze tussen versies met 128GB of 256GB opslagruimte voor al je bestanden.

Het toestel is in vier verschillende kleuren te verkrijgen. Voor welke frisse kleur ga jij, violetpaars of limoengroen? Je haalt het model met 128GB opslagruimte in huis voor 489 euro. De variant met 256GB opslag heeft een adviesprijs van 539 euro.

Samsung A34: goedkopere broertje nu ook verkrijgbaar

Naast de Samsung Galaxy A54 is nu ook de A34 direct verkrijgbaar bij Vodafone in limoengroen of violetpaars. Deze smartphone is met zijn 6,6 inch-scherm groter dan de A54, maar wel voordeliger geprijsd. Voor de A34 leg je namelijk een bedrag van 389 euro neer.

Simpele taken zoals sociale media, internetten en simpele games kan de Samsung Galaxy A34 prima aan. Met de verschillende camera’s maak je ook prima kiekjes en het toestel is uitgerust met een goede accu, waarmee je makkelijk de dag doorkomt.

Nu al extra voordelig verkrijgbaar bij Vodafone

Je haalt de Samsung Galaxy A54 nu extra voordelig in huis bij Vodafone. Je ontvangt 30 euro retour bij een geheugenupgrade naar 256GB. Dat wil zeggen dat je slechts 20 euro meer betaalt voor veel meer opslag. Wees er snel bij, want de actie loopt tot en met 9 april!

Als klant van Ziggo profiteer je van meer voordeel. Je ontvangt namelijk tot 7,50 euro korting per maand op je bundel als je al internet via Ziggo op je adres hebt. Daarbij krijg je ook het dubbele aantal MB’s aan data.

Bovendien bespaar je flink op de toestelprijs als je de aanschaf combineert met een abonnement. Met een abonnement van Vodafone betaal je maar 378 euro voor de Samsung Galaxy A54 met 256GB opslag, terwijl je voor de variant met 128GB 384 euro neerlegt. Het is dus op het moment voordeliger om de A54 met hogere opslag te nemen. Hoe eerder je het toestel bestelt, hoe eerder je hem in huis hebt.