Samsung Galaxy A54 fors in prijs gedaald: dit zijn de beste deals

De Samsung Galaxy A54 is relatief nieuw, maar al wel in prijs gedaald. Ben je op zoek naar een nieuw abonnement of juist een los toestel? We zetten de beste A54-deals op een rijtje.

Alles over de Samsung Galaxy A54

De Samsung Galaxy A54 lijkt in veel opzichten op de andere smartphones uit de Galaxy A-serie. Het design is echter flink veranderd. Het toestel beschikt over een glazen achterkant, metalen zijkanten en cameralenzen die los uit de behuizing steken.

Aan de voorkant vinden we een 6,4 inch-amoled-scherm met dunne randen en een 32 megapixel-selfiecamera. De A54 is sneller dan zijn voorganger dankzij de Exynos 1380-processor. Daardoor kun je prima multitasken en games spelen. Door de IP67-certificering is de A54 ook nog eens waterdicht en stofbestendig.

Het toestel draait uit de doos op Android 13 en je kan rekenen op het goede updatebeleid van Samsung. Je krijgt vier Android-updates (tot en met Android 17) en vijf jaar aan beveiligingspatches. Ideaal, want zo kun je de telefoon erg lang blijven gebruiken. De Samsung Galaxy A54 is leverbaar in vier kleuren: zwart, wit, paars en groen.

Daarbij heb je de keuze uit een opslagcapaciteit van 128GB of 256GB. De beste Galaxy A54-deal scoor je momenteel bij Phonemarket. Je schaft daar het toestel los aan voor 429 euro. Dat is een besparing van 60 euro op de adviesprijs.

Samsung Galaxy A54 bij providers – bespaar tot 93 euro

Loopt je abonnement bijna af, of vind je het fijn om je nieuwe smartphone te combineren met een abonnement? Dan kun je bij diverse providers flink besparen op de toestelprijs.

Het maakt daarbij niet uit welk abonnement je kiest: je betaalt evenveel voor de toestelprijs. Ben je nou geen grootverbruiker wat sms’jes, belminuten of data betreft, dan is het zeker interessant om hier naar te kijken.

Je bespaart momenteel het meeste op de Samsung Galaxy A54 wanneer je ‘m aanschaft bij Hollandsnieuwe. De besparing is dan namelijk 93 euro op de toestelprijs. Ben je daarnaast in het bezit van internet van Ziggo? Dan ontvang je ook nog eens dubbele data per maand.

Samsung Galaxy A54 bij webshops – bespaar tot 189 euro

Wanneer je de Samsung Galaxy A54 combineert met een abonnement, dan bespaar je nog meer. Schaf je de smartphone bijvoorbeeld aan bij webshops als Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb en je krijgt tot 189 euro voordeel.

Samsung Galaxy A54 met abonnement van T-Mobile bij Belsimpel – bespaar tot 189 euro

Wil je tot 189 euro korting op de toestelprijs? Bestel je toestel bij Belsimpel met een Unlimited en Entertainment-abonnement van T-Mobile.

Samsung Galaxy A54 met abonnement van KPN bij Belsimpel – bespaar tot 189 euro

Met een Unlimited-abonnement van KPN bespaar je op de Samsung Galaxy A54 maar liefst 189 euro. Met dit abonnement kun je onbeperkt bellen, sms’en en internetten.

Samsung Galaxy A54 met abonnement van Vodafone bij Mobiel.nl –bespaar tot 180 euro

Je profiteert bij Mobiel.nl in combinatie met een Unlimited-abonnement nu van 180 euro korting op je nieuwe toestel. In het bezit van Ziggo Thuis? Dan ontvang je bovendien dubbel zoveel data en tot 7,50 euro korting per maand.

Samsung Galaxy A54 met abonnement van Tele2 bij GSMweb – bespaar tot 141 euro

Bespaar tot 141 euro op de losse toestelprijs wanneer je de Samsung Galaxy A54 aanschaft bij GSMweb in combinatie met een Tele2-abonnement. Ontvang daarnaast tot 5GB extra data per maand als er meerdere Tele2-abonnementen op jouw adres geregistreerd staan.

Samsung Galaxy A54 met abonnement van Ben bij Belsimpel – bespaar tot 119 euro

Ontvang tot 125 euro voordeel wanneer je de smartphone met Ben-abonnement bestelt bij Belsimpel. Ook krijg je 1GB extra en 5 euro korting op internet voor T-Mobile Thuis.