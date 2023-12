Samsung Galaxy A54 flink in prijs gedaald: hier is hij het goedkoopst

Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon? De Samsung Galaxy A54 is een populair toestel dat nu ook nog eens in prijs is gedaald. Wij zetten de beste Samsung Galaxy A54-aanbiedingen op een rij, zodat jij hem zo goedkoop mogelijk in huis haalt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A54: alle info op een rij

De Samsung Galaxy A54 is momenteel de populairste smartphone op Android Planet en dat snappen we goed. Het toestel lijkt wat uiterlijk betreft op veel op de high-end S23-serie, maar is een stuk budgetvriendelijker. Oorspronkelijk kreeg hij een adviesprijs van 489 euro mee, maar ondertussen is ‘ie flink in prijs gedaald. Het goedkoopst ben je uit bij Bol Plaza, waar je 330 euro voor de Samsung Galaxy A54 betaalt.

Daarvoor krijg je een fraai amoled-scherm van 6,4 inch, een grote batterij met een capaciteit van 5000 mAh en een goede cameraset. De hoofdcamera maakt scherpe foto’s met een resolutie van maximaal 50 megapixel, maar je hebt ook de beschikking over een groothoeklens en een macrosensor. Daarmee maak je mooie close-ups.

Dit alles wordt aangedreven door een processor uit Samsung’s eigen stal. Het gaat om de Exynos 1380-chip. Daarmee is de A54 een stukje sneller geworden dan zijn voorganger, de A53.

Samsung zorgt ook bij de Galaxy A54 weer voor een uitstekend updatebeleid. In totaal ben je verzekerd van vier Android-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches. De A54 is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren: zwart, wit, paars en groen.

Samsung Galaxy A54 met abonnement: bespaar tot 42 euro bij providers

Combineer je de aankoop van een nieuwe smartphone met het afsluiten van een abonnement, dan kan je dat vaak veel voordeel opleveren. Als je aan een kleine bundel genoeg hebt, dan is het verstandig om de aankoop direct bij één van de providers te doen. Hier maakt het namelijk niet uit welke bundel je neemt: je voordeel blijft altijd hetzelfde.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Samsung A54 haal je het goedkoopst in huis met een abonnement via Vodafone, waar je 288 euro betaalt. Dat is een voordeel van 42 euro ten opzichte van de losprijs. Liever een abonnement van Simyo? Ook dan bespaar je op de aankoopprijs: de A54 kost er 312 euro.

Kies je voor een abonnement van KPN, Odido, Ben of Hollandsnieuwe, dan is het voordeliger om een los toestel te kopen. Hier bespaar je niet op de toestelprijs. Wel is er momenteel korting te scoren op verschillende abonnementen van Hollandsnieuwe en geeft Ben je 15GB voor 10 euro per maand in plaats van 12 euro. Bovendien ontvang je veel voordelen als je al klant bent van één van de providers.

Samsung Galaxy A54 met abonnement: bespaar tot 210 euro bij webwinkels

Het meeste bespaar je door je telefoon met abonnement via een van de webwinkels aan te schaffen. Hierbij geldt echter wel dat het voordeelbedrag afhangt van de grootte van je bundel. Kies je altijd voor een abonnement met veel of zelfs onbeperkt MB’s, dan is het goed om hier eens tussen te kijken.

Samsung Galaxy A54 met Odido bij GSMWeb: bespaar tot 210 euro

Het goedkoopste is de Samsung Galaxy A54 in combinatie met een abonnement van Odido. Die sluit je af bij GSMWeb, want daar kost het toestel nog maar 120 euro: een besparing van 210 euro. Verder geniet je van nog meer voordeel als je al klant bent van Odido of Odido Thuis.

Samsung Galaxy A54 met Vodafone bij Mobiel.nl: bespaar tot 150 euro

Ga je voor een Vodafone-abonnement bij je A54, dan moet je bij Mobiel.nl zijn. Hier leg je 180 euro neer. Als je op je adres een abonnement van Ziggo hebt, dan profiteer je van klantvoordeel. Dat houdt in dat je dubbel zoveel MB’s krijgt, 2,50 euro korting per maand en meer.

Samsung Galaxy A54 met KPN bij Belsimpel: bespaar tot 138 euro

In combinatie met een abonnement van KPN haal je de A54 bij Belsimpel het voordeligst. Hier kost ‘ie je nog 192 euro. Ben je al klant van KPN? Dan ontvang je Combivoordeel en dat loopt op tot 7,50 euro per maand en 5 euro korting op diensten zoals Netflix of Spotify.

Samsung Galaxy A54 met Ben bij Belsimpel: bespaar tot 91 euro

Met een abonnement van Ben haal je de A54 voor 239 euro bij Belsimpel. Heb je al een ander abonnement bij Ben of internet van Odido? Dan profiteer je als klant van allerlei voordelen, zoals tot 5 euro korting op je internetabonnement en tot 5GB data extra.

Samsung Galaxy A54 met Hollandsnieuwe bij Mobiel.nl: bespaar tot 51 euro

Bij Mobiel.nl moet je zijn voor een Hollandsnieuwe-abonnement bij de Galaxy A54. Je betaalt voor het toestel 51 euro minder dan voor een los toestel: 279 euro. Maak je gebruik van klantvoordeel van Hollandsnieuwe of Ziggo? Dan ontvang je dubbel zoveel data en een gratis Ziggo tv-pakket.

Samsung Galaxy A54 met Simyo bij Belsimpel: bespaar tot 324 euro

Een abonnement van Simyo is alleen af te sluiten bij Belsimpel. Hier kost de A54 324 euro. Dat is een besparing van 6 euro. In het bezit van een KPN Thuis-abonnement? Je ontvangt dubbel zoveel data en belminuten in je bundel.