Samsung Galaxy A54, A34 en A14 nu te bestellen: dit zijn de beste deals

De Samsung Galaxy A54, Galaxy A34 en Galaxy A14 zijn vanaf nu officieel te koop in Nederland. Daarom zetten we in dit artikel alle prijzen en deals voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy A54 kopen: alle deals op een rij

Samsung brengt de nieuwe Galaxy A-telefoons direct uit in Nederland. Het ‘topmodel’ in de nieuwe reeks is de Galaxy A54, die de populaire Galaxy A53 van vorig jaar opvolgt. De smartphone is sneller dan zijn voorganger en heeft betere camera’s en een helderder scherm.

Hij is ook duurder geworden, want je betaalt 489 euro voor de A54. Dat is 40 euro meer dan toen de A53 begin vorig jaar werd uitgebracht. Je krijgt dan het instapmodel met 128GB aan opslagruimte, al kun je ook kiezen voor 256GB. Dan ben je 539 euro kwijt. Overigens is het ook mogelijk om de opslag zelf uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

De Samsung Galaxy A54 heeft een vernieuwde 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Door deze functie blijven kiekjes ook scherp als je in het donker fotografeert of trillende handen hebt. Daarnaast beschikt de telefoon over een 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera.

Een losse Samsung Galaxy A54 kost zoals gezegd 489 euro, waarbij je 128GB aan opslagruimte krijgt. Ook kun je kiezen voor een Galaxy A54 met een abonnement, waarmee je het bedrag in termijnen betaalt.

Samsung Galaxy A34 kopen: alle deals op een rij

Vind je de Galaxy A54, maar wil je wel de belangrijkste features? Dan kun je de nieuwe Galaxy A34 overwegen. De telefoon heeft een adviesprijs van 389 euro en heeft hetzelfde design als zijn duurdere broer en bijvoorbeeld ook een 5000 mAh-accu.

De behuizing is waterdicht en de Galaxy A34 krijgt net zo lang updates als de A54. Op de achterkant zitten wel andere camera’s: een 48 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. Het scherm is groter (6,6 inch) dan dat van de A54 (6,4 inch) en ververst met 120Hz. De extra schermruimte is fijn als je veel video’s, films en series kijkt.

Verder heeft de Samsung A34 een MediaTek-processor onder de motorkap, met 6GB aan werkgeheugen. Daarnaast kies je voor 128 of 256GB aan opslagruimte. Ook dat kun je desgewenst uitbreiden via een micro-sd-geheugenkaartje.

De Samsung Galaxy A34 los kost standaard 389 euro. Voor het model met meer opslag betaal je 459 euro. Of ga voor een Galaxy A34 met een abonnement als je dat fijner vindt.

Samsung Galaxy A14 kopen: alle deals op een rij

De goedkoopste nieuwe smartphone van Samsung is de Galaxy A14. Deze telefoon is begin januari al aangekondigd in Nederland en ligt vanaf nu in de winkels. Het toestel valt op door het grote 6,6 inch-scherm (90Hz), met bovenin een notch voor de verbeterde selfiecamera.

Daarnaast is de Samsung A14 voorzien van drie camera’s achterop, waaronder een 50 megapixel-hoofdcamera. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh, waardoor je zonder problemen de dag door moet komen. Opladen gaat met maximaal 15 Watt, terwijl de Galaxy A54 en A34 dit met 25 Watt doen.

De Galaxy A14 draait op Android 13 en krijgt in de toekomst twee grote versie-updates, naar Android 14 en 15. Ook kun je rekenen op vier jaar aan beveiligingspatches. Een losse Galaxy A14 kost 229 euro, al kun je uiteraard ook kiezen voor een Galaxy A14 met een abonnement.