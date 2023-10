Samsung Galaxy A54 en S23 (Ultra) nu extra voordelig tijdens Vodafone Runners (ADV)

De Vodafone Runners zijn er weer! Dat betekent dat je verschillende smartphones nu extra voordelig in huis haalt, zoals de Samsung Galaxy A54, Galaxy S23 en S23 Ultra. Welk budget je ook hebt; dit zijn de beste deals.

Hoge korting tijdens Vodafone Runners

Vodafone is weer van start gegaan met de Runners-deals. Tot en met 5 november profiteer je van hoge kortingen op populaire toestellen. Dit is dus de uitgelezen kans om je smartphone te upgraden. Zit je even krap bij kas, maar is je telefoon wel aan vervanging toe? Voor iedere prijsklasse is er een deal te vinden. Wij zetten de beste Samsung-deals voor je op een rijtje.

Diverse Samsung-modellen doen ook mee aan de actie, zoals de Galaxy A54, S23 en S23 Ultra. Daar krijg je tot en met 5 november de Galaxy Tab A8 (t.w.v. 229 euro) bij. Ga je voor de A54, dan ontvang je de Galaxy Buds 2 (t.w.v. 149 euro) cadeau.

Minder dan 400 euro: Samsung Galaxy A54

Voor minder dan 400 euro haal je de Samsung Galaxy A54 in huis. Daarvoor krijg je een goede processor en een fraai scherm van 6,4 inch. Het oog wil ook wat en het ontwerp van de Galaxy A54 ziet er dan ook luxe uit. Dat komt meer overeen met de high-end S23-serie.

Verder schieten de camera’s, ook in het donker, mooie kiekjes. Bovendien maak je wijdere plaatjes met de groothoeklens van 12 megapixel.

Je krijgt maar liefst 169 euro korting op dit toestel en betaalt er maar 360 euro voor! En ook op je abonnement krijg je een mooie korting: tot 3 euro iedere maand. Heb je ook Ziggo Internet? Dan loopt die korting op tot wel 5 euro per maand en geniet je van nog meer Volop extra voordelen. Oh en aansluitkosten? Die betaal je niet tijdens Runners (t.w.v. 25 euro). Je korting loopt daarmee op tot 386 euro.

High-end instapper: Samsung Galaxy S23

De compacte Samsung Galaxy S23 (6,1 inch) heeft een amoled-scherm, waardoor beelden er fraai uitzien. Verder kan ‘ie door de Snapdragon 8 Gen 2-chip elke taak die je hem geeft aan en schiet je met één van de vier camera’s altijd mooie kiekjes.

De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en presteert goed bij ieder licht. Verder is er een groothoeklens voor uitgezoomde foto’s en een telelens om tot drie keer optisch in te zoomen. Bovendien maak je je selfies met de verbeterde frontcamera.

Tijdens de Vodafone Runners haal je de S23 voordelig in huis, want op het toestel met 256GB geeft de provider je in totaal tot wel 337 euro korting. Je betaalt nog 672 euro in plaats van de adviesprijs van 1009 euro. Ook bij de Galaxy S23 profiteer je van extra voordelen als je thuis internet van Ziggo hebt. En krijg je tijdelijk de aansluitkosten t.w.v. 25 euro gratis.

Het beste van het beste: Samsung Galaxy S23 Ultra

Wil jij het beste van het beste dat Samsung te bieden heeft? Dan moet je bij de Galaxy S23 Ultra zijn. De hoofdcamera schiet plaatjes in een resolutie van 200 megapixel, zodat de uiteindelijke foto’s door middel van pixel binning boordevol detail zitten. Ook beschikt hij over een telelens, zodat je tot 10 keer zonder kwaliteitsverlies inzoomt.

Bovendien wordt bij het toestel de S Pen geleverd. Deze gebruik je om je creativiteit de vrije loop te laten of om snel (aan)tekeningen te maken. Tijdens het maken van groepsfoto’s is een timer zetten niet meer nodig, want je gebruikt de S Pen gewoon als sluiterknop.

Haal je het toestel tijdens de Vodafone Runners, dan loopt je korting op tot 548 euro. Op het toestel met 512GB ontvang je 331 euro korting en op je Red-abonnement nog eens 3 euro korting per maand. Bovendien worden aansluitkosten ook bij de S23 Ultra achterwege gelaten en krijgen klanten van Ziggo nog meer voordelen.

Vodafone Runners

Schaf je de toestellen aan tijdens de Vodafone Runners, dan profiteer je van veel voordelen! Zo krijg je bij de Samsung A54 de Galaxy Buds 2 (t.w.v. 149 euro) en kies je voor een toestel uit de S23-serie, dan ontvang je de Galaxy Tab A8 (t.w.v. 229 euro) cadeau. Wees er snel bij, want de actie loopt maar tot en met 5 november!