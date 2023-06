Samsung Galaxy A54 tijdelijk fors in prijs verlaagd tijdens Vodafone Runners (ADV)

Met de Samsung Galaxy A54 haal je een veelzijdige smartphone in huis die erg lang mee gaat. Bij Vodafone is hij nu tijdelijk een stuk goedkoper. Lees gauw verder!

De Samsung Galaxy A54 is de nieuwste midranger van het bedrijf en een echte allrounder. Tijdens de Vodafone Runners-actie kun je het toestel tijdelijk extra voordelig in huis halen. Je haalt de A54 nu met 193 euro toestelkorting in huis. De totale korting loopt op tot 410 euro. Lees verder om meer over de deal te ontdekken.

Dit is de Samsung Galaxy A54

De Samsung A54 is de opvolger van de populaire A53 van vorig jaar. Hij is flink verbeterd en op veel punten een vooruitgang. Zo beschikt de smartphone over een lekker vlotte processor, die apps moeiteloos draait en ook met multitasken geen problemen heeft. Daarnaast is het scherm erg helder; fijn als buiten de zon flink schijnt.

De Galaxy A54 heeft ook een nieuw design, waardoor ‘ie lijkt op de veel duurdere Galaxy S23. De camera’s achterop steken los uit de behuizing en dat ziet er strakker uit. De achterkant is bovendien van glas, wat het gevoel van luxe alleen maar versterkt.

Een goede reden om voor de Galaxy A54 te kiezen is het uitstekende updatebeleid van Samsung. De telefoon krijgt vier grote Android-versie-updates, waardoor je tot en met Android 17 goed zit. Ook belooft Samsung het toestel vijf jaar lang van beveiligingspatches te voorzien. Daardoor kun je de A54 erg lang veilig blijven gebruiken.

Nieuw is de 50 megapixel-hoofdcamera, die in het licht én donker goede foto’s maakt. Dat komt door de verbeterde optische beeldstabilisatie, waardoor je kiekjes altijd scherp zijn. Verder is de Samsung A54 behoorlijk veelzijdig voor de 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en 32 megapixel-selfiecamera.

Haal de Samsung A54 voordelig in huis met abonnement

Wil je de Samsung Galaxy A54 aanschaffen? Bij Vodafone betaal je tijdelijk maar 312 euro voor de smartphone met 128GB, terwijl de adviesprijs op 499 euro ligt. Je kan tot 410 euro besparen op de A54, maar natuurlijk heb je dan nog wel een abonnement nodig.

De actie geldt bij een StartXL-abonnement van Vodafone, waarbij je 10GB aan mobiele data krijgt. Dat zal voor de meeste gebruikers meer dan genoeg zijn om de hele maand te internetten. Je kan ook onderweg video’s kijken, al ga je dan wel veel sneller door je MB’s heen.

Je krijgt 193 euro toestelkorting en 2,50 euro korting per maand bij een tweejarig StartXL-abonnement. Daarnaast bespaar je 2,50 euro als je klant bij Ziggo bent en je hoeft ook nog eens de aansluitkosten (ter waarde van 25 euro) niet te betalen.

Heb je meer nodig? Kies dan voor één van de Red-bundels van Vodafone. Bij het reguliere Red-abonnement krijg je 20GB aan data, terwijl je bij Red Together zelfs 50GB kan verbruiken. Wil je helemaal geen limiet? Het Red Unlimited-abonnement laat je onbeperkt internetten zonder dat je ooit op je verbruikt hoeft te letten.

De voordelen van Vodafone en Ziggo

Bij Vodafone kun je altijd rekenen op een betrouwbaar netwerk met een uitstekende dekking. Ook als je naar het buitenland gaat. Ook handig: je krijgt gratis 5G bij alle Red-abonnementen, waardoor je nog sneller internet en bestanden downloadt. De A54 kan overigens standaard overweg met 5G.

Heb je thuis internet van Ziggo? Profiteer dan van combinatievoordeel van tot 7,50 euro per maand. Ook ontvang je dubbel zoveel MB’s in je databundel, een Safe Online XL-pakket met antivirussoftware en extra beveiliging. Verder kies je gratis een extra tv-pakket naar keuze.

Samsung A54 veel goedkoper bij Vodafone

Van 26 juni tot en met 13 augustus is de Samsung Galaxy A54 extra voordelig op te pikken bij Vodafone. Zoals gezegd krijg je tot 193 euro korting ten opzichte van de adviesprijs. Verder bespaar je tot 120 euro per maand als je internet thuis hebt van Ziggo.

Is de Galaxy A54 toch niet helemaal wat je zoekt? Vodafone heeft nog vele andere mooie aanbiedingen: